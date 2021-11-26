ЗЛАТAРСКИЙ, ВАСИЛ НИКОЛОВ

Златарский (болг. Златарски) , Васил Николов (14.11.1866, Тырново — 15.12.1935, София) — болгарский историк-медиевист.

Родился в семье Анастасии Ганчовой, дочери крупного тырновского торговца, и учителя Николы Златарского, активного участника движения за независимую болгарскую церковь. Начальное образование получил в духовной семинарии Свв. Петра и Павла в Тырново. После смерти отца (1875), готовившего сына к священническому служению, З. переехал в Петербург, окончил Первую классическую гимназию (1887), затем историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1891), где учился у выдающихся историков В.Г. Васильевского и В.И. Ламанского ; защитил магистерскую диссертацию «Письма Константинопольского патриарха Николая Мистика болгарскому царю Симеону». Продолжил образование во время командировки в Берлин (1893—1895), куда был отправлен для получения специализации по археологии.

По возвращении в Болгарию преподавал в различных учебных заведениях: Софийской мужской гимназии, Софийской духовной семинарии, Военной академии, Балканском ближневосточном институте. Главным местом его преподавательской и научной деятельности с осени 1895 стал Софийский университет (до 1904 — Высшая школа), где он возглавил кафедру болгарской истории и истории балканских народов (с 1921 кафедра болгарской истории) историко-филологического факультета (1904—1935). Избирался деканом историко-филологического факультета (1906—1908 и 1919—1920) и ректором Софийского университета (1913—1914 и 1924—1925). З. внес огромный вклад в организационное становление болгарской исторической науки и ее институтов: Болгарского исторического общества (председатель в 1911—1935), Болгарского археологического общества, Болгарского общества ревнителей знаний (с 1911 Болгарская академия наук; 1921—1935 — заместитель председателя БАН).

Научное наследие З. насчитывает 213 публикаций по проблемам политической и церковной истории, археологии, нумизматики, эпиграфики, болгаро-византийским отношениям. Вершиной академической болгарской науки межвоенного периода стал его оставшийся незавершенным трехтомный труд (выходивший отдельными частями и томами с 1918 по 1940) «История Болгарского государства в Средние века» («История на Българската държава през средните векове»), написанный в традициях позитивистской методологии. З. принадлежит обоснование периодизации болгарской истории как последовательной смены «царств», разделенных большими периодами византийского и османского владычества. Мастерски владея принципами критического анализа источников, привлекая материалы археологических раскопок в Плиске, Великом Преславе, Червене, он создал целостную картину политического развития болгарской государственности от появления болгар в Европе до 1280. Особое внимание З. уделял сюжетам церковной жизни, подчеркивал ведущую роль Церкви в сохранении самобытности болгарского этноса. Им были изданы Жития св. Наума Охридского, св. Ивана Рильского, св. Феодосия Тырновского.

Заслуги З. в деле создания болгарской медиевистики и византинистики, профессиональной исторической и археологической периодики признаны европейским историческим сообществом. З. являлся действительным членом Русского археологического института в Константинополе (с 1899), Московского археологического общества (с 1899), Общества истории и древностей российских при Московском университете (с 1904), иностранным член-корреспондентом Петербургской Академии наук (с 1911), почетным членом Чешской Академии наук и искусств (с 1911) и Института Кондакова в Праге, Венгерского ученого общества в Будапеште (с 1928), Югославянской/Югославской Академии наук и искусств в Загребе (с 1929), Исторического общества в Нови-Сад, Финно-Угорского общества в Хельсинки (с 1921). Заложив основы научной школы Софийского университета, З. способствовал деятельности своих учеников, таких выдающихся ученых как Никола Милев, Петр Ников, Петр Мутафчиев.

Личный архив З. (3468 архивных единиц, в т. ч. лекции, научные доклады) составляет фонд «Васил Златарски» и хранится в Болгарской Академии наук.

Соч.: Избрани произведения. Т. 1—2. София, 1972—1984; История на Българската държава през средните векове. Т. 1. Ч. 1. София, 1918; Т. 1. Ч. 2. София, 1927; Т. 2. София, 1934; Т. 3. София, 1940; История на Българската държава през средните векове. София, 1918—1940. Т. 1—3 (2-е изд.: София, 1970—1972)

Лит.: Сборник в чест на Васил Златарски. София, 1925. С. 5—14; Ников П. В. Н. Златарски // Известия на българското историческо дружество. 1936/1937. Т. 14/15. С. 1—27; Ангелов Д. Златарски, Васил Николов // Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1. София, 1985. С. 722—725.