ЖИРОДУ ЖАН
ЖИРОДУ ЖАН - французский писатель.
Родился в семье фининспектора. С 1903 года изучал немецкую литературу в Высшей нормальной школе в Париже, стажировался в университетах Мюнхена (1905), Гарварда (1907). В 1910 году поступил на службу в Министерство иностранных дел. Участвовал в 1-й мировой войне, получил ранения. В 1939-1940 годах комиссар по делам информации в правительстве Франции. Первые произведения Жироду построены на автобиографических мотивах: сборник рассказов «Провинциалки» («Provinciales», 1909), романы «Симон Патетический» («Simon le Pathé tique», 1918), «Эльпенор» («Elpénor», 1919) и другие. В романах «Сюзанна и Тихий океан» («Suzanne et le Pacifique», 1921, в русском переводе - «Сюзанна-Островитянка», 1928), «Зигфрид и Лимузен» («Siegfred et le Limousin», 1922, русский перевод 1927 года), «Белла» («Bella», 1926), «Эглантина» («Eglantine», 1927) и другие. Жироду отстаивал идеи толерантности, традиционной ценности культуры; наибольшую известность получили пьесы, в которых мифологические сюжеты нередко насыщены актуальной современной проблематикой: «Зигфрид» («Siegfred», 1928), «Амфитрион 38» («Amphitryon 38», 1929), «Интермеццо» («Intermezzo», 1933), «Троянской войны не будет» («La guerre de Troie n’aura pas lieu», 1935), «Электра» («Electre», 1937), «Безумная из Шайо» («La folle de Chaillot», издана в 1946 году) и другие. Награждён орденом Почётного легиона (1915).
Сочинения:
Пьесы. М., 1981;
Œuvres romanesques complètes. P., 1990–1993. Vol. 1–2;
Théâtre complet. P., 1991.