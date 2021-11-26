ВАЙНЕРТ ЭРИХ
ВАЙНЕРТ ЭРИХ - немецкий писатель.
Сын инженера. Окончил Высшую школу прикладных искусств в Берлине (1912 год). Воевал на фронтах Первой мировой войны.
Литературную деятельность начал в 1921 году, выступая с чтением сатирических и антивоенных стихотворений в кабаре.
С 1929 года член коммунистической партии Германии. В 1933 году эмигрировал в Швейцарию, затем – во Францию; принимал участие в гражданской войне в Испании. В период Второй мировой войны жил в СССР, возглавлял комитет «Свободная Германия», писал пропагандистскую антивоенную и антифашистскую лирику. В январе 1946 года вернулся в Берлин, принял участие в подготовке первого съезда немецких писателей (1947 года).
Автор поэтических сборников «Эрих Вайнерт говорит» («Erich Weinert spricht», 1930), «Наступит день» («Es kommt der Tag», 1934), «Камарадас» («Camaradas», 1951) и др., прозаических произведений, в т.ч. фронтового дневника «Помни о Сталинграде» («Memento Stalingrad», 1943), одноактных драм. Переводил на немецкий язык произведения Т.Г. Шевченко, М.Ю. Лермонтова, А.А. Блока, В.В. Маяковского, А.Т. Твардовского и др.