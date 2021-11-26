ВАЙНЕРТ ЭРИХ

ВАЙНЕРТ ЭРИХ - немецкий писатель.

Сын ин­же­не­ра. Окон­чил Выс­шую шко­лу при­клад­ных ис­кусств в Бер­ли­не (1912 год). Вое­вал на фрон­тах Первой ми­ро­вой вой­ны.

Литературную дея­тель­ность на­чал в 1921 году, вы­сту­пая с чте­ни­ем са­ти­рических и ан­ти­во­ен­ных сти­хо­тво­ре­ний в ка­ба­ре.

С 1929 года член ком­му­ни­стической пар­тии Гер­ма­нии. В 1933 году эмиг­ри­ро­вал в Швей­ца­рию, за­тем – во Фран­цию; при­ни­мал уча­стие в гражданской вой­не в Ис­па­нии. В пе­ри­од Второй ми­ро­вой вой­ны жил в СССР, воз­глав­лял ко­ми­тет «Сво­бод­ная Гер­ма­ния» , пи­сал про­па­ган­ди­ст­скую ан­ти­во­ен­ную и ан­ти­фа­ши­ст­скую ли­ри­ку. В январе 1946 года вер­нул­ся в Бер­лин, при­нял уча­стие в под­го­тов­ке первого съез­да немецких пи­са­те­лей (1947 года).

Ав­тор по­этических сборников «Эрих Вай­нерт го­во­рит» («Erich Weinert spricht», 1930), «На­сту­пит день» («Es kommt der Tag», 1934), «Ка­ма­ра­дас» («Camaradas», 1951) и др., про­за­ических про­из­ве­де­ний, в т.ч. фрон­то­во­го днев­ни­ка «Пом­ни о Ста­лин­гра­де» («Memento Stalingrad», 1943), од­но­акт­ных драм. Пе­ре­во­дил на немецкий язык про­из­ве­де­ния Т.Г. Шев­чен­ко, М.Ю. Лер­мон­то­ва, А.А. Бло­ка, В.В. Мая­ков­ско­го , А.Т. Твар­дов­ско­го и др.

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