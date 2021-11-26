СКИАПАРЕЛЛИ ЭЛЬЗА

Итальянская модельерша.

Ранние годы и становление

Родилась в семье ученого и декана Римского университета Селестино Скиапарелли и представительницы неаполитанской аристократии Марии Луизы. Дядя Эльзы по отцовской линии – Джованни Скиапарелли, астроном, открывший «марсианские каналы». Кузен Селестино и Джованни Эрнесто Скиапарелли был известным египтологом, открывшим гробницу Нефертари Меренмут.

Представители научной интеллигенции Италии, родители Эльзы с раннего возраста прививали ей любовь к учебе и всячески поощряли умственную и творческую активность. Особенный интерес девочка проявила к древнегреческой мифологии. Однако то, что Эльза усваивала из мифов, и все более проявлявшееся в ней свободолюбие, настораживали ее консервативно-религиозных родителей. В результате они отправили дочь в школу-интернат в Швейцарии. Строгие порядки закрытого учреждения, где обучение строилось на традициях католической схоластики, спровоцировали протестное поведение Скиапарелли. Она устраивала демонстративные выходки, требуя возвращения домой. Родителям не оставалось ничего иного, как забрать дочь обратно в Италию.

Жизнь на родине с семьей для Эльзы была невыносимой. В результате, когда подруга предложила ей место сиделки в сельской Англии, Скиапарелли не раздумывая согласилась. Однако вскоре стало очевидно, что Эльза не справляется со своими обязанностями, и ей пришлось оставить место. Не желая возвращаться в Рим, где родители желали выдать ее замуж за преуспевающего богача русского происхождения, Скиапарелли переехала в Лондон.

Летом 1914 г. она посетила в Лондоне лекцию по теософии, которую читал «всемирно знаменитый доктор В. де Керлор». На следующий день Эльза получила предложение руки и сердца от харизматичного лектора, и вскоре пара заключила брак (21 июля 1914 г). Вилли Венд или Вильхельм Фредерик Вендт или Вильхель де Керлор (и др. имена) называл себя человеком с «экстра-физическими способностями», доктором, детективом и психологом-криминалистом. Первое время молодожены жили на средства, полученные от родителей Скиапарелли в качестве свадебного подарка. Эльза стала помощницей мужа, фактически участвуя в его мошеннических схемах. В 1915 г. в связи с возбуждением дела против де Керлора пара была вынуждена покинуть Англию. Они отправились в Париж, затем некоторое время проживали в Каннах, Ницце, Монте-Карло, пока весной 1916 г. не уехали в США. В Нью-Йорке де Керлор открыл «Бюро психологии», услуги которого Скиапарелли помогала продвигать в среде американской элиты. Довольно скоро деятельность супругов попала во внимание ФБР. В результате де Керлоры в 1918 г. переехали в Бостон.

После того как в июне 1920 г. родилась их дочь, де Керлор расстался со Скиапарелли. Чтобы избежать возможной борьбы за опеку над дочерью, Эльза в 1922 г. переехала в Париж. Она поселилась в дорого обставленной квартире, наняла шеф-повара и экономку. В целом, Скиапарелли придерживалась образа жизни, привитого ей состоятельной семьей, которая продолжала оказывать ей финансовую поддержу.

Благодаря близкой дружбе с Габриэле Буффе-Пикабиа, женой художника Франсиса Пикабиа , Скиапарелли еще в Нью-Йорке познакомилась с творчеством дадаистов и сюрреалистов . Это позволило ей устроиться в журнал дадаистов «Анонимное общество», однако вскоре издание было закрыто. Габи Пикабиа предложила Скиапарелли совместный бизнес – наладить продажу нарядов французских кутюрье в Америке, однако этот проект не реализовался. Тем не менее, Эльза всерьез увлеклась модой и дизайном.

Творчество

На становление Скиапарелли-модельера значительное влияние оказал Поль Пуаре, который стал для нее «щедрым ментором и дорогим другом». Поскольку Эльза не имела специального образования швеи, не умела кроить и т.д., она применяла интуитивный метод конструирования одежды. Он состоял в том, чтобы воспроизвести идею наряда непосредственно на модели, облачая ее в ткань и закрепляя материал в нужных местах. В 1926 г. Скиапарелли создала свою первую коллекцию. Годом позже была выпущена коллекция трикотажа. В 1927 г. совместно с армянскими портнихами дизайнер создала черное вязаное платье, произведшее фурор в мире моды. Отличительное особенностью стиля Скиапарелли стали сюрреалистические мотивы в декоре ее моделей. Вскоре наряды Эльзы появились на страницах парижского «Вог». В последующие годы Скиапарелли получила заказ на создание спортивной одежды для фирмы «Strauss».

В 1931 г. в Париже открылся модный дом Скиапарелли «Для спорта». Основу первой коллекции составили свитера с морскими, африканскими и авиационными мотивами. В том же году совместно с Робертом Перье Скиапарелли создала коллекцию вечерних нарядов. Революционными стали модели черного платья-футляра и жакета к нему, а также необычного аксессуара – белого шарфа, перекинутого через спину (отсылка к перелету Ч. Линдберга через Атлантику). Также настоящий фурор произвела т.н. «разделенная юбка» или кюлоты. Впервые в юбке-брюках от Скиапарелли на публике появилась испанская теннисистка Лили Льварес, участвовавшая в революционном наряде на турнире Уимблдон.

В 1934 г. Скиапарелли открыла собственный бутик. В 1937 г. состоялся запуск первого парфюма «Шокин». Во второй половине 1930-х Скиапарелли активно применяла в своем дизайне молнии и большие декоративные пуговицы. Новаторской моделью в ее коллекциях стал женский костюм. Скиапарелли активно использовала искусственные материалы, считая, что недорогие ткани способны стереть границы между классами.

Также Скиапарелли активно сотрудничала с ведущими художниками эпохи. Дизайны тканей, аксессуаров и украшений для нее разрабатывали А. Джакометти , С. Дали , Э. Триоле и др. Зачастую результат этого сотрудничества шокировал публику. Так, модный дом Скиапарелли выпустил шляпу-баранью голову, шляпу-туфлю, шляпу-телескоп и др. Модельерша для продвижения своих коллекций работала с ведущими фотографами мира (Х. Хорст, Ман Рэй и др.).

С началом Второй мировой войны и оккупацией Франции Скиапарелли была вынуждена приостановить деятельность модного дома. В 1940 г. модельерша уехала в США, где совместно с М. Дюшаном занималась организацией выставок современного французского искусства, работала над частными заказами. Среди ее клиенток – К. Хепберн, М. Дитрих , Н. Ширер, Г. Свенсон и др. В 1944 г. Скиапарелли вернулась во Францию и возобновила работу своего модного дома. Однако тяжелые экономические условия сказались на мире высокой моды. Скиапарелли не смогла подстроиться под изменившийся рынок, и была вынуждена закрыть модный дом в декабре 1954 г. В том же году она выпустила автобиографию «Моя шокирующая жизнь». После ухода из мира моды проживала в Париже, где и скончалась в возрасте 83 лет.