ПРУСТ МАРСЕЛЬ
ПРУСТ МАРСЕЛЬ - французский писатель.
Родился в семье врача. Начал писать стихи и новеллы во время учёбы в лицее Кондорсе (1882-1889 годы). В 1890-х годах учился на юридическом отделении Сорбонны, где посещал лекции А. Бергсона. В 1890-е годы публиковал статьи о культурной жизни в периодике; в это же время начал сочинять роман о парижском обществе (не завершён, издан в 1952 году под названием «Жан Сантёй», «Jean Santeuil»). Первая книга - «Утехи и дни» («Les plaisirs et les jours», 1896 год, с предисловием А. Франса, русский перевод 1927 года), включившая стихотворения в прозе, литературные портреты и новеллы. С 1900 года публиковал пастиши, пародирующие стиль О. де Бальзака, Г. Флобера, Ш.О. Сент-Бёва, А. де Ренье, братьев Гонкур и других (изданы в книге «Пастиши и смеси», «Pastiches et mélanges», 1919 год); переводил и комментировал эстетические трактаты Дж. Рёскина, писал литературно-критические статьи (о Бальзаке, Флобере и других), а также эссе, в которых выступал против Сент-Бёва и его биографического метода (издан в 1954 году под названием «Против Сент-Бёва», «Contre Sainte-Beuve»). С 1906 года вёл уединённый образ жизни.
Главное произведение Пруста - романный цикл из 7 частей «В поисках утраченного времени» («À la recherche du temps perdu»; первоначальное название - «Перебои сердца», «Les intermittences du cœur»): «В сторону Свана» («Du côté de chez Swann», 1913 год), «Под сенью девушек в цвету» («A l’ombre des jeunes filles en fleur», 1919 год; Гонкуровская премия, 1919 год), «У Германтов» («Le côté de Guermantes», vol. 1-2, 1920-1921 годы), «Содом и Гоморра» («Sodome et Gomorrhe», vol. 1-2, 1921-1922 годы), «Пленница» («La prisonni ̀ere», 1923 год), «Беглянка» («La fugitive», 1925 год), «Обретённое время» («Le temps retrouvé», 1927 год). В романах рассказчик усилиями «непроизвольной» памяти, анализируя и описывая свой душевный опыт, вызываемый случайными ассоциациями, воссоздаёт давно забытые образы людей и вещей. Цикл представляет собой абсолютно новый тип субъективного повествования, целостность которого, подобно музыке высоко ценимого писателем Р. Вагнера, зиждется на лейтмотивах-реминисценциях, на завязывании метафорических и метонических связей.
Произведение Пруста, сочетающее черты психологического романа, эпопеи, мемуаров, автобиографии и других жанров, в котором сплавлены влияние рационализма XVII века и философии интуитивизма, традиции реализма и романтизма, символизма и импрессионизма, в котором психологические наблюдения соседствуют с философскими рассуждениями, описания природы и произведений искусства - с бытовыми и сатирическими зарисовками, во многом предвосхитило художественные эксперименты XX века.
Проза Пруста была неоднократно экранизирована: фильмы «Любовь Свана» (1984 год, режиссер Ф. Шлёндорф), «Обретённое время» (1999 год), «В поисках утраченного времени» (2010 год) и другие; в 1974 году Р. Пети поставил балет «Пруст, или Перебои сердца».
На русский язык произведения Пруста переводятся с 1924 года.