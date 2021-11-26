ПЛЭТУН-ПЛАН
ПЛЭТУН-ПЛАН - (От английского platoon - взвод, отряд), система индивидуализированного обучения.
Разработана в 1918 году У. Виртом, руководителем школ города Гэри (США), с целью более рационального распределения времени между занятиями, трудом и играми. Отсюда название школ, работавших по плэтун-плану, - «школы для занятий трудом, учением и играми». При организации работы по плэтун-плану учащиеся не имели постоянных классных помещений, а объединялись в «бродячие классы». В первую половину дня с учащимися первого потока (отряда) проводились занятия по учебным дисциплинам в классах, а учащиеся второго потока в это время работали в учебных лабораториях, мастерских, библиотеке, занимались в спортзале и так далее. Затем учащиеся менялись видами занятий и учебными помещениями. Применение плэтун-плана давало возможность максимально использовать школьные помещения и увеличивать контингент учащихся. В 1920-х годах получил распространение в крупных промышленных центрах США.