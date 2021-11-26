КАЛЕНДАРЬ
КАЛЕНДАРЬ - система счёта длительных промежутков времени.
Название «календарь» связано с тем, что в Древнем Риме начало каждого месяца провозглашалось особо (смотрите Календы), а 1-го числа месяца должники платили проценты в соответствии с записями в долговых книгах.
Построение календаря невозможно без многолетних астрономических наблюдений и развития математики. Различные народы разработали собственные системы счёта времени, в которых находили отражение особенности местной культуры. В некоторых странах за основу календаря взят промежуток времени между двумя последовательными одноимёнными фазами Луны (синодический месяц); такие календари называются лунными и не связаны со сменой времён года. В др. странах были разработаны т. н. лунно-солнечные календари, в которых использовался синодический месяц, но продолжительность года согласовывалась со сменой времён года. Основой солнечных календарей является промежуток времени между двумя последовательными прохождениями центра диска Солнца через точку весеннего равноденствия (тропический год), а смена фаз Луны не принимается во внимание.
Периодические явления, лежащие в основе календаря (смена дня и ночи, фаз Луны, времён года), определяют промежутки времени, известные как сутки, месяц и год. Невозможно подобрать целое число тропических лет, в которых содержалось бы целое число синодических месяцев и целое число средних солнечных суток, т. к. эти три величины несоизмеримы. Однако число месяцев и суток в календарном году должно быть целым, поэтому на протяжении нескольких тысячелетий появлялись многочисленные календарные системы, стремящиеся разрешить указанное противоречие.
Солнечные календари
Продолжительность тропического года, лежащего в основе солнечного календаря, составляет около 365,24 суток: календарный год может содержать либо 365, либо 366 суток. Календарь должен реализовать правило чередования простых (по 365 суток) и високосных (по 366 суток) годов таким образом, чтобы средняя за цикл продолжительность календарного года была как можно ближе к продолжительности тропического года.
В первом солнечном календаре, созданном в Древнем Египте, год состоял из 365 дней и делился на 12 месяцев продолжительностью 30 дней. Оставшиеся 5 дней не входили в календарь и добавлялись в конце последнего месяца. Новый год начинался в 1-й день месяца тот (названного по имени бога Тота), когда впервые в году на утреннем небе восходил в лучах Солнца Сириус (что соответствует 19 июля юлианского календаря). В этом календаре каждые 4 года Новый год отставал на 1 день, т. е. восход Сириуса «задерживался» и наблюдался, скажем, не 1-го дня месяца тот, а 2-го. Только через 1461 календарный год (т. н. цикл Сотис) начало года вновь приходилось на 1-й день месяца тот.
К солнечным календарям относятся: юлианский календарь, григорианский календарь, республиканский календарь (календарь Великой французской революции), проектируемый т. н. Всемирный календарь и некоторые др. В настоящее время международным признан григорианский календарь.
Древнеримский календарь
Древнеримский календарь в середине I века до н. э. состоял из 12 месяцев общей продолжительностью 355 дней. Год начинался 1 марта. Шесть месяцев этого календаря были посвящены богам: Martius - Марсу, Aprilis (от aperire - раскрывать, раскрытие почек у растений) - Венере, Maius - богине земли Майе, Junius - Юноне. Предпоследний месяц (Januarius) был посвящён Янусу, последний (Februarius, от februare - приносить искупительную жертву в конце года) - богу подземного царства Фебруусу. Оставшиеся месяцы (с 5-го по 10-й) были названы соответствующими числительными (Quintilis, Sextilis, September, October, November, December). Названия месяцев являлись определениями при слове mensis - месяц, например mensis Martius. Счёт дней в месяце был весьма своеобразным: выделялись опорные дни (календы, ноны, иды), от которых вёлся отсчёт в обратном направлении (например, осталось 5 дней до мартовских ид).
Юлианский календарь
В 46 году до н. э. Юлий Цезарь провёл реформу календаря. Новый календарь, впоследствии названный юлианским, был разработан группой александрийских астрономов под руководством Созигена. Счёт по юлианскому календарю был начат с 1 января 45 года до н. э. Продолжительность года составляла 365 средних солнечных суток, а каждый 4-й (високосный) год содержал 366 суток. Т. о., средняя продолжительность года в юлианском календаре (юлианский год) равнялась 365,25 суткам, а одно юлианское столетие содержало ровно 36525 средних солнечных суток. В XX веке, когда основной единицей времени стала атомная секунда, было изменено определение юлианского года: сейчас он равен 365,25 атомных суток. Юлианское столетие принято в качестве одной из основных единиц времени в астрономии и используется в фундаментальных формулах учёта прецессии, формулах, связывающих звёздное и всемирное время, и т. д.
Год в юлианском календаре был поделён на 12 месяцев, за которыми сохранились их древние названия. Было упорядочено число дней в месяцах: все нечётные месяцы имели по 31 дню, а чётные - по 30; февраль простого года содержал 29 дней, високосного - 30 дней. В 44 году до н. э. в честь Юлия Цезаря месяц Quintilis был переименован в июль (Julius), в VIII веке до н. э. месяц Sextilis - в август (Augustus) в честь римского императора Августа. Кроме того, изменилось чередование длинных и коротких месяцев: к августу был прибавлен один день за счёт февраля, одновременно один день сентября переносился на октябрь и один день ноября - на декабрь. Т. о., в феврале обычного года стало 28 дней, а в феврале високосного - 29 дней. С VII века н. э. все годы юлианского календаря, порядковое число которых делится на 4, являются високосными. В 325 году на I Вселенском соборе юлианский календарь был положен в основу богослужебного цикла христианской Церкви.
В X веке с принятием христианства юлианский календарь и византийская традиция счёта лет от сотворения мира были приняты и в Древней Руси. В отличие от Византии, где началом года считалось 1 сентября, на Руси был более распространён т. н. мартовский стиль (начало года в марте). В XVI-XVII веках он уступил место сентябрьскому (сохраняющемуся и поныне в практике РПЦ). В 1700 году указом Петра I в России был введён счёт времени от Рождества Христова и начало года перенесено на 1 января: предписывалось день после 31 декабря 7208 года от сотворения мира считать 1 января 1700 года от Рождества Христова.
Григорианский календарь
Тропический год короче юлианского на 0,0078 средних солнечных суток. Поэтому примерно за 128 лет расхождение юлианского календарного года с тропическим годом составляет 1 сутки. Это означает, что момент прохождения Солнца через точку весеннего равноденствия за 128 лет передвигается на 1 сутки назад, а за 400 лет - на 3 суток. Впервые это смещение было замечено в конце VII века Бедой Достопочтенным, который указал, что равноденствие наступило на 3 дня раньше ожидаемого - 18 марта.
К концу XVI века равноденствие сдвинулось уже на 10 суток. В 1582 году папой Римским Григорием XIII была проведена реформа календаря, концепцию которой предложил итальянский врач и математик Л. Лилио; активное участие в разработке нового календаря принимал немецкий астроном Х. Шлюссель (Клавиус). Для компенсации расхождения начала юлианского календарного года с началом тропического года день после 4 октября 1582 года было указано считать не 5, а 15 октября. Тем самым весеннее равноденствие было передвинуто на 21 марта. Чтобы избежать дальнейшего накопления ошибки, было изменено правило, по которому определяются високосные годы: в григорианском календаре високосными считаются годы, номер которых делится на 4 без остатка, за исключением годов, номер которых делится на 100. Если же номер года кратен 400, то год считается високосным. В результате 2000 год является високосным, тогда как годы 1900 и 2100 таковыми не являются.
Григорианский календарь основан на 400-летнем цикле, содержащем 146097 суток, т. о. средняя продолжительность года составляет 365,2425 средних солнечных суток, что больше продолжительности тропического года на 0,0003 сут (26 с). Следовательно, в григорианском календаре ошибка в 1 сутки накапливается примерно за 3300 лет. Григорианский календарь иногда называют системой «нового стиля» (н. ст.); за юлианским календарем укрепилось название «старый стиль» (ст. ст.). В XVI веке разница между новым и старым стилями составляла 10 суток, в XVIII веке - 11 суток, в XIX веке - 12 суток, в XX веке - 13 суток. Т. к. 2000 год является високосным в обоих календарях, то разница в 13 суток между новым и старым стилями сохранится до 2100 года.
Григорианский календарь в Италии, Испании, Португалии, Польше, Франции, Люксембурге, Южных Нидерландах, Баварии, Австрии, католических кантонах Швейцарии и в Венгрии был введён в 1580-х годах; в Пруссии, протестантской части Германии, Норвегии, Дании - в XVII веке; в Северных Нидерландах, Великобритании, Швеции и Финляндии - в XVIII веке; в Японии - в XIX веке; в Китае, Болгарии, Румынии, Греции, Турции, Египте - в XX веке. В России григорианский календарь принят в 1918 году: день после 31 января 1918 года был объявлен не 1, а 14 февраля. К середине XX века григорианским календарем пользовались практически все страны мира. РПЦ продолжает следовать юлианскому календарю, в то время как в XX веке некоторые поместные православные церкви перешли на т. н. новоюлианский календарь.
Календарь Великой французской революции
Календарь Великой французской революции введён во Франции постановлением Национального конвента от 5 октября 1793 года и отменён Наполеоном I 1 января 1806 года. В этом календаре отсчёт лет начинался с 22 сентября 1792 года (даты уничтожения королевской власти и провозглашения Республики), что в тот год совпало с днём осеннего равноденствия. Год делился на 12 месяцев по 30 дней в каждом (оставшиеся 5 или 6 дней года назывались санкюлотидами), месяц делился на три декады. Каждый день и месяц года получили особые названия, предложенные депутатом Конвента Ф. Фабром д’Эглантином; название месяцев отражали явления природы, метеорологич. и сельскохозяйственных условия Франции. Был введён особый високосный цикл, 33 года которого включали 8 високосных годов. Система учёта високосных годов в республиканском календаре точнее, чем в григорианском: для совпадения с тропическим годом надо иметь в среднем 365,2422 суток в году; в григорианском календаре год содержит 365,2425 суток, а в республиканском - 365,2424(24) суток.
Всемирный календарь
Григорианский календарь, принятый большинством стран мира, имеет ряд недостатков (неравенство продолжительности различных месяцев, кварталов и полугодий, несогласованность чисел месяцев с днями недели), которые должен устранить Всемирный календарь. Было разработано много проектов нового календаря. Например, в 1888 году французский астроном Г. Армелин предложил календарь, в котором календарный год состоит из 12 месяцев и делится на 4 квартала по 91 дню. Первый месяц квартала содержит 31 день, два остальных - по 30. Первое число года и квартала приходится на воскресенье, каждый квартал заканчивается субботой и имеет 13 недель. В каждом месяце 26 рабочих дней. Для согласования календарного года с тропическим в конце каждого года после 30 декабря добавляется один вненедельный день («Международный праздник мира»), а 1 раз в 4 года после 30 июня - второй вненедельный день («День високосного года»). Проект этого календаря был одобрен рядом государств.
Лунные календари
Продолжительность синодического месяца в среднем составляет 29,53059 суток, поэтому календарный месяц лунного календаря может состоять из 29 или 30 дней. В лунных календарях год начинается с новолуния, а его продолжительность, принимаемая равной 12 месяцам, может составлять 354 дня (простой год) или 355 дней (високосный год). Для того чтобы средняя продолжительность календарного года была близка к продолжительности лунного года, необходима система вставки високосных годов. Лунный календарь не привязан к годичному движению Солнца, поэтому начало лунного года ежегодно переходит на более раннее время по солнечному календарю и может приходиться на любой месяц солнечного года. Семидневная неделя, вводимая лунным календарем через фазы Луны (четверть лунного месяца), используется также и в солнечных календарях.
В современную эпоху лунный календарь применяется многими народами от Западной Африки до Дальнего Востока. Широкое распространение лунный календарь получил в мусульманских странах, где он называется лунной хиджрой. Летосчисление в лунной хиджре начинается с 16 июля 622 года - даты переселения (хиджры) пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.
Смена фаз Луны является одним из самых легко наблюдаемых небесных явлений, поэтому многие народы на ранней стадии своего развития пользовались лунным календарем. Однако в период становления оседлого образа жизни лунный календарь перестал удовлетворять потребностям населения, т. к. земледельческие работы привязаны к смене сезонов, т. е. движению Солнца. Поэтому лунные календари, за некоторым исключением, неизбежно заменялись лунно-солнечными или солнечными календарями.
Лунно-солнечные календари. В этих календарях учитываются движения Солнца и Луны: начало каждого календарного месяца должно быть максимально приближено к новолунию, а средняя продолжительность календарного года должна быть близка к продолжительности тропического года.
В основе лунно-солнечных календарей лежит 19-летний цикл, открытый Метоном: 19 тропических лет равны 235 синодическим месяцам (с ошибкой около 2 ч). Календарный год состоит из 12 месяцев. Так как в календарном году и месяце должно быть целое число суток, то фактически принимается, что 235 лунных месяцев равны 6940 суткам. Т. о., в цикле должно быть 110 месяцев по 29 дней и 125 месяцев по 30 дней. Вставка 13-го месяца должна производиться 7 раз каждые 19 лет. Метонов цикл используется в церковном календаре для расчёта даты Пасхи.
Лунно-солнечные системы календаря в древности применялись в Вавилонии, Китае, Иудее, Греции и др. К XX веку лунно-солнечный календарь являлся официальным в Израиле. В ряде стран Дальнего Востока (Вьетнам, Китай, Корея, Монголия, Япония и др.) находит применение сложный календарь с 60-летним циклом, учитывающий движение Луны, Солнца, Юпитера и Сатурна. В этом календаре начало года приходится на один из дней периода с 20 января по 20 февраля.
Древнерусский календарь
Древние славяне в летосчислении ориентировались в основном на наблюдаемые сезонные явления природы. Позднее у восточных славян был принят год, разделявшийся на 12 месяцев, отсчитываемых по лунным месяцам. Однако жизнь людей связана со сменой времён года, поэтому славяне вынуждены были в календарных расчётах регулярно вставлять дополнительный 13-й месяц. Т. к. эта вставка производилась без определённой системы и по-разному в разных поселениях Руси, то 13-й месяц люди не любили и боялись его.
Названия месяцев описывали соответствующие явления природы и занятия населения, при этом одни и те же месяцы в разных районах получали разные названия (в зависимости от местного климата). Наиболее распространённые названия и их примерное соответствие современным месяцам: сечень (январь) - время рубить лес для подготовки новых посевных площадей; лютень (февраль) - месяц лютых морозов и метелей; берёзозол (март) - срубленные берёзы жгли на уголь; цветень (апрель); травень (май); червень (июнь) - сбор гусениц в садах; липец (июль) - цветение липы; серпень (август) - время жатвы; вересень (сентябрь) - цветение вереска; листопад (октябрь); грудень (ноябрь) - замёрзшие груды и кочки на дорогах; студень (декабрь).
Календари в первобытном обществе
Народы с присваивающим хозяйством не знали счёта времени по годам. Историческая память отражалась в мифах, преданиях о важнейших событиях, генеалогиях. Возраст человека определялся не хронологически, а социально по условным признакам (смотрите Возраст человека, Возрастная организация). Наименьшей естественной единицей измерения времени были сутки (большинство народов считали дни, древние кельты и германцы - ночи). Более крупными единицами времени были лунные месяцы (ряд народов, например балийцы, не знали счёта по месяцам; год у них состоял только из суток) и их части, соответствующие фазам луны.
Периоды времени отмечались зарубками на дощечках, узелками на шнурах и т. п. (так могут интерпретироваться знаки на предметах верхнего палеолита из Пшедмосци, Пекарны в Моравии, с Мальты, из Авдеева, Костёнок и др.). Отсчёт времени вёлся от произвольно установленной точки вне связи с астрономического феноменами. За начало года (Новый год) принималось наступление одного из времён года, определяемое, как правило, по наиболее важным для хозяйственной деятельности признакам (появление и миграции сезонных животных, созревание плодов и т. п.). Смена природных и хозяйственных периодов, как правило, сопровождалась календарными обрядами. Год делился на сезоны (времена года): первоначально выделялись два времени года (зима и лето; в тропиках различались дождливый и сухой, или холодный и тёплый, сезоны).
С появлением земледелия стали различать три, а затем четыре времени года. Производящее хозяйство потребовало определения начала и конца хозяйственных периодов по дням солнцестояний и равноденствий (равноночий). Установление этих астрономических дат потребовало специальных наблюдений за Солнцем и звёздами, что сыграло важную роль в становлении естественно-научных знаний. Как одну из древнейших обсерваторий интерпретируют кромлех в Стонхендже.
Календари, связанные с солярным циклом (лунно-солнечные и солнечные), появились в ранних государствах (Древний Восток, Мезоамерика и др.), наблюдения за календарем стали одной из важнейших функций жречества и способствовали развитию математики и письменности. Помимо циклических, появились и летосчислительные календари. Лунный счёт времени (недельный и месячный) изначально преобладал, затем в разных конфигурациях сочетался с солнечным (суточный, полугодичный и годичный счёт). Расхождения в сосуществовавших лунных и солнечных календарей отражены в солярных и лунарных мифах (смотрите Солярные культы, Лунарные культы).
Иллюстрации:
Якутский календарь карди. Взято из архива БРЭ.
Календарь индейцев кайова на шкуре бизона. 1889–92. Взято из архива БРЭ.