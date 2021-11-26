МУРНАУ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ
МУРНАУ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ (нем. Murnau - псевдоним, настоящая фамилия Плумпе, нем. Plumpe) - немецкий режиссер.
Из семьи фабриканта. Изучал историю искусств и филологию в Гейдельбергском и Берлинском университетах. С 1912 года в Немецком театре под руководством М. Рейнхардта (Берлин). В годы 1-й мировой войны на фронте. Вернувшись после её окончания в Берлин, увлёкся кинематографом. Первый фильм - «Мальчик в голубом» (другое название «Смарагд смерти», 1919 год).
В 1920-1921 годах Мурнау выпустил 7 фильмов, часть из которых («Сатана», «Голова Януса», «Вечер - ночь - утро») - в сотрудничестве с актёром К. Фейдтом, во многом определившим его эстетические предпочтения. В 1922 году в Берлине состоялась премьера одного из самых знаменитых фильмов Мурнау.
«Носферату - симфония ужаса» (в отечественном прокате - «Вампир Носферату»), созданного под влиянием эстетики экспрессионизма. Соавторами выступили сценарист Х. Гален и художник-постановщик А. Грау. Несмотря на средний художественный уровень фильмов «Горящая пашня» и «Призрак» (оба 1922 года), посвящённых популярным в немецком обществе темам социальной несправедливости и классовой борьбы, а также мещанской драмы «Изгнание» и комедии «Финансы великого герцога» (оба 1923 года), Мурнау завоевал репутацию крепкого профессионального режиссёра и был приглашён на студию UFA, где снял фильм «Последний человек» (1925 год, в отечественном прокате - «Человек и ливрея»), ознаменовавший начало его мировой славы и ставший классическим произведением в жанре «камершпиль» (камерная драма).
Успех дальнейших работ Мурнау - «Тартюф» (1925 год) и «Фауст» (1926 год) - послужил поводом для его переезда в Голливуд. Картина «Восход Солнца: песнь двух людей» (1927 год) - первая снятая Мурнау в США, но по мироощущению, атмосфере и стилистике близкая тем фильмам, которые режиссёр создавал в Германии.
Она получила премию «Оскар», однако провалилась в прокате. Покрыть расходы должны были два последующих фильма («Четыре дьявола», 1928 год; «Горожанка», 1930 год). Во время съёмок фильма «Горожанка» Мурнау познакомился с Р. Флаэрти. Их объединяло разочарование Голливудом и желание создать собственное независимое производство.
Так родилась идея отправиться в путешествие по Южной Америке и снять фильм на основе своих впечатлений. Режиссёры основали студию «Flaherty-Murnau Productions», но на съёмках фильма «Табу» (1931 год), пытаясь сочетать документальность и мелодраматизм, не смогли прийти к единому художественному решению.
Флаэрти не завершил работу. Картину купила голливудская студия «Paramount», заключив с Мурнау 10-летний контракт. Но реализовать его не удалось, так как вскоре Мурнау погиб в автокатастрофе. Среди других фильмов: «Тоска», «Горбун и танцовщица» (оба 1920 года), «Тёмная дорога», «Замок Фогелёд» (оба 1921 года).