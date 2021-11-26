МОНРО ПОЛ
МОНРО ПОЛ - американский педагог, историк педагогики.
Окончил Чикагский университет (1897 год), до 1938 года преподавал в Колумбийском университете (профессор с 1899 года), первый директор Международного педагогического университета при нём (1923 год).
Возглавлял ряд учебных заведений в США и за рубежом, участвовал в деятельности различных просветительских миссий, изучая школьное дело в странах Латинской Америки и Азии, разработал проекты реорганизации школ.
В «Истории педагогики» (1907 год; русский перевод, 4-е издание, 1923 год) П. Монро выделял в каждом историческом периоде центральную идею, лежащую в основе воспитания: так, первобытное воспитание предстаёт как «непрогрессирующее приспособление», восточное - как «повторение», греческое - как «прогрессивное приспособление», средневековое - как «дисциплина» и тому подобное.
П. Монро - редактор и автор статей по истории педагогики в пятитомной американской «Энциклопедии педагогики» («A cyclopedia of education», 1911-1913 годы).
Сочинения:
Principles of secondary education. N. Y., 1914;
China: a nation in evolution. Chantauqua, 1927;
Observations on present-day Russia. Worcester; N. Y., [1929].