МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ - одна из крупнейших концертных организаций.

Ос­но­ва­но в 1922 году по ини­циа­ти­ве австрийских му­зы­кан­тов Р. Ре­ти, Э. Вел­ле­са и П. Ште­фа­на с це­лью про­па­ган­ды но­вой му­зы­ки.

Штаб-квар­ти­ра пер­во­на­чаль­но на­хо­ди­лась в Лон­до­не, ны­не - в Ам­стер­да­ме; пре­зи­дент - ав­ст­ралийский ком­по­зи­тор Дж. Дей­вис.

Основные на­прав­ле­ние ра­бо­ты - ор­га­ни­за­ция ме­ж­ду­народных фес­ти­ва­лей в раз­ных стра­нах. Пер­вый фес­ти­валь, со­сто­яв­ший­ся в 1923 году в Зальц­бур­ге, был по­свя­щён ка­мер­ной му­зы­ке ; в даль­ней­шем на фес­ти­ва­лях ис­пол­ня­лась му­зы­ка раз­ных жан­ров, со­стоя­лись пре­мье­ры со­чи­не­ний А.фон Ве­бер­на, А. Бер­га, П. Бу­ле­за, К. Шток­хау­зе­на и др. аван­гар­ди­стов.

Фес­ти­ва­ли МОСМ про­во­дят­ся еже­год­но (кро­ме 1940-1945 годов), с конца 1990-х годов - под названием «Дни ми­ро­вой му­зы­ки». В со­став МОСМ вхо­дят 47 ре­гио­наль­ных от­де­ле­ний (2011 год).

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