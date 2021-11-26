МЕЙРЕЛИС Сесилия
Бразильская поэтесса, публицист.
Дочь учительницы. Рано осиротела, воспитывалась бабушкой. Окончила школу в Рио-де-Жанейро (1916), занималась самообразованием. Работала учительницей в школе; в 1930–40-х гг. преподавала историю лит-ры в ун-тах Бразилии, Португалии, США, Мексики. Писала стихи с 9 лет. Первая публикация – поэтич. сб. «Призраки» («Espectros», 1919), отразивший сильное влияние традиций франц. школы «Парнас» и символизма. В центре поэзии М. – одной из самых значит. представительниц браз. модернизма – глубоко личные переживания и размышления о времени, смерти, одиночестве, часто перерастающие в диалог с разл. философскими учениями: поэтич. сб-ки «Более никогда и стихи стихов» («Nunca mais e Poema dos poemas», 1923), «Баллады для Короля» («Baladas para El-Rei», 1925), «Путешествия» («Viagem», 1939), «Неясная музыка» («Vaga m ́usica», 1942), «Совершенное море» («Mar absoluto», 1945), «Тень» («Solombra», 1963) и др. Большую известность получил исполненный патриотич. пафоса сб. «Романсы об Инконфиденсии» («Romanceiro da Inconfidência», 1953), который написан в архаизированном стиле от лица хрониста кон. 18 в. Прославилась как журналист; в своих многочисл. статьях в периодике размышляла о культурной жизни Бразилии, затрагивала проблемы нар. образования.
Сочинения:
Obra em prosa. Rio de J., 1998–2001. [Vol. 1–9];
Poesia completa. Rio de J., 2001. Vol. 1–2.
Автор статьи: М. Ф. Надъярных.