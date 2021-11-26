МЕРГАРТ Геро Курт Карл Мария фон Бернегг

Австрийский и немецкий ар­хео­лог.

Окон­чил Мюн­хен­ский ун-т (1913), ар­хео­ло­гич. под­го­тов­ку про­шёл у М. Гёр­не­са, Г. Обер­май­е­ра в Ве­не, И. Ран­ке, П. Рай­не­ке в Мюн­хе­не. Ра­бо­тал ас­си­стен­том в Мюн- хен­ском гос. ан­тро­по­ло­го-ис­то­рич. со­б­ра­нии. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны при­зван в ар­мию, в дек. 1914 по­пал в рус. плен, по­ме­щён в ла­герь для во­ен­но­плен­ных офи­це­ров в пос. Ан­ти­пи­ха (близ Чи­ты), позд­нее пе­ре­ве­дён в ла­герь в Кан­ске, от­ку­да про­во­дил ар­хео­ло­гич. раз­вед­ки. В но­яб. 1919 по­сту­пил на служ­бу в Му­зей Прие­ни­сей­ско­го края (ны­не Крас­но­яр­ский крае­вой крае­ведч. му­зей) сна­ча­ла рес­тав­ра­то­ром, за­тем на­зна­чен зав. от­де­лом древ­ней ис­то­рии. Под рук. М. про­из­ве­де­на рес­тав­ра­ция мн. пред­ме­тов и сис­те­ма­ти­за­ция кол­лек­ций Крас­но­яр­ско­го, час­тич­но – Ми­ну­син­ско­го и Ени­сей­ско­го му­зе­ев, по­пол­нен фонд Крас­но­яр­ско­го му­зея, раз­ра­бо­та­на и час­тич­но реализована про­грам­ма ар­хео­ло­гич. изу­че­ния Прие­ни­сей­ско­го края, в т. ч. от­кры­ты де­сят­ки ар­хео­ло­гич. па­мят­ни­ков от па­лео­ли­та до Сред­не­ве­ко­вья . М. од­ним из пер­вых на­ме­тил схе­му раз­ви­тия ар­хео­ло­гич. куль­тур Си­би­ри, ввёл тер­мин «куль­ту­ра» в си­бир­ской ар­хео­ло­гии, от­ме­тил свое­об­ра­зие па­лео­ли­та и не­оли­та Ени­сея, вы­явил зап. ис­то­ки ан­д­ро­нов­ской куль­ту­ры в Ми­ну­син­ской кот­ло­ви­не, раз­ра­бо­тал клас­си­фи­ка­цию по­гре­баль­ных па­мят­ни­ков «ми­ну­син­ской брон­зо­вой куль­ту­ры» (позд­нее раз­де­ле­на на ка­ра­сук­скую куль­ту­ру, та­гар­скую куль­ту­ру, таш­тык­скую куль­ту­ру) и от­ме­тил её от­ли­чие от «брон­зо­во-не­оли­ти­че­ской куль­ту­ры» бо­лее сев. рай­онов. М. ока­зал зна­чит. влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние взгля­дов, ме­то­ди­ку по­ле­вых и ла­бо­ра­тор­ных ис­сле­до­ва­ний ря­да крас­но­яр­ских ар­хео­ло­гов (Г. П. Со­снов­ско­го, Н. К. Ау­эр­ба­ха и др.). По пу­ти на ро­ди­ну ле­том 1921 по­се­тил Ка­зань, Мо­ск­ву, Пет­ро­град, где изу­чал ар­хео­ло­гич. кол­лек­ции. Осе­нью 1921 вер­нул­ся в Мюн­хен, но ос­тал­ся без ра­бо­ты и во­ен. пен­сии, т. к. чис­лил­ся по­гиб­шим. В 1924 на ос­но­ве си­бир­ских ма­те­риа­лов за­щи­тил в ун-те Ин­сб­ру­ка (Ав­ст­рия) дис­сер­та­цию о брон­зо­вом ве­ке на Ени­сее, на­чал ра­бо­тать при­ват-до­цен­том Ин­сб­рук­ско­го ун-та, зав. сек­то­ром древ­ней ис­то­рии в Ти­роль­ском му­зее Фер­ди­нан­да (без зар­пла­ты) и в Фа­рарль­берг­ском му­зее. В 1927 ас­си­стент ди­рек­то­ра Рим.-Герм. му­зея в Майн­це. С 1928 пер­вый штат­ный проф. ка­фед­ры дои­сто­рич. ар­хео­ло­гии (пер­вой в Гер­ма­нии) в ун-те Мар­бур­га-ан-дер- Ла­на, где под­го­то­вил плея­ду вы­даю­щих­ся ар­хео­ло­гов (Г. Кос­сак, Г. Мюл­лер-Кар­пе, Э. Занг­май­стер, И. Вернер, О. Г. Фрей и др.). С нач. 1930-х гг. М. за­ни­мал­ся изу­че­ни­ем куль­тур брон­зо­во­го и же­лез­но­го ве­ков аль­пий­ских об­лас­тей. Осо­бен­но важ­ны его ис­сле­до­ва­ния свя­зей ме­ж­ду куль­ту­ра­ми по обе сто­ро­ны Альп. Ввёл в на­уч. обо­рот мн. ста­рые му­зей­ные кол­лек­ции, рас­ко­пан­ные им па­мят­ни­киГаль­штат­та, Ла­те­на, рим. вре­ме­ни; ав­тор фун­дам. ис­сле­до­ва­ний о дос­пе­хах, брон­зо­вых со­су­дах, бу­лав­ках, фи­бу­лах и др. Из-за кон­флик­та с на­ци­ст­ским ре­жи­мом в 1938 от­прав­лен в бес­сроч­ный от­пуск, в 1942 – в от­став­ку. По окон­ча­нии 2-й ми­ро­вой вой­ны вновь воз­гла­вил ка­фед­ру в Мар­бур­ге, уча­ст­во­вал в спа­се­нии куль­тур­ных цен­но­стей в зап. зо­не ок­ку­па­ции, в т. ч. кол­лек­ций, ар­хи­ва, биб­лио­те­ки Рим.-Герм. ко­мис­сии Нем. ар­хео­ло­гич. ин-та во Франк­фур­те-на-Май­не. В 1949 ос­та­вил пре­по­да­ва­ние и пе­ре­ехал в фа­миль­ное по­ме­стье в Кройц­лин­ге­не (Швей­ца­рия), где про­дол­жил ра­бо­ту над ру­ко­пи­сью «Дои­сто­ри­че­ская эпо­ха Альп», ко­то­рую не уда­лось за­вер­шить.

Сочинения:

Ре­зуль­та­ты ар­хео­ло­ги­че­ских ис­сле­до­ва­ний в Прие­ни­сей­ском крае // Изв. Крас­но­яр­ско­го под­от­де­ла Рус­ско­го гео­гра­фи­че­ско­го об­ще­ст­ва. 1923. Т. 3. Вып. 1;

The palaeolithic period in Sibiria: contributions to the prehistory of the Jenissei region // American Anthropolo­gist. 1923. Vol. 25. № 1;

Bronzezeit am Jenis­sei. W., 1926;

Sibirien: B. Neolithikum // Realle­xi­kon der Vorgeschichte. B., 1928. Bd 12;

Hall­statt und Italien. Gesammelte Aufsätze zur Frü­hen Eisenzeit in Italien und Mitteleuropa. Mainz, 1969;

Kriegstagebuch. Bregenz, 1986. Tl 1;

Daljoko: Bilder aus sibirischen Arbeitsta­gen. 2. Aufl. W., 2008.

Авторы статьи: Е. В. Дет­ло­ва, С. В. Кузь­ми­ных.