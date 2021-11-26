МЕРГАРТ Геро Курт Карл Мария фон Бернегг
Австрийский и немецкий археолог.
Окончил Мюнхенский ун-т (1913), археологич. подготовку прошёл у М. Гёрнеса, Г. Обермайера в Вене, И. Ранке, П. Райнеке в Мюнхене. Работал ассистентом в Мюн- хенском гос. антрополого-историч. собрании. Во время 1-й мировой войны призван в армию, в дек. 1914 попал в рус. плен, помещён в лагерь для военнопленных офицеров в пос. Антипиха (близ Читы), позднее переведён в лагерь в Канске, откуда проводил археологич. разведки. В нояб. 1919 поступил на службу в Музей Приенисейского края (ныне Красноярский краевой краеведч. музей) сначала реставратором, затем назначен зав. отделом древней истории. Под рук. М. произведена реставрация мн. предметов и систематизация коллекций Красноярского, частично – Минусинского и Енисейского музеев, пополнен фонд Красноярского музея, разработана и частично реализована программа археологич. изучения Приенисейского края, в т. ч. открыты десятки археологич. памятников от палеолита до Средневековья. М. одним из первых наметил схему развития археологич. культур Сибири, ввёл термин «культура» в сибирской археологии, отметил своеобразие палеолита и неолита Енисея, выявил зап. истоки андроновской культуры в Минусинской котловине, разработал классификацию погребальных памятников «минусинской бронзовой культуры» (позднее разделена на карасукскую культуру, тагарскую культуру, таштыкскую культуру) и отметил её отличие от «бронзово-неолитической культуры» более сев. районов. М. оказал значит. влияние на формирование взглядов, методику полевых и лабораторных исследований ряда красноярских археологов (Г. П. Сосновского, Н. К. Ауэрбаха и др.). По пути на родину летом 1921 посетил Казань, Москву, Петроград, где изучал археологич. коллекции. Осенью 1921 вернулся в Мюнхен, но остался без работы и воен. пенсии, т. к. числился погибшим. В 1924 на основе сибирских материалов защитил в ун-те Инсбрука (Австрия) диссертацию о бронзовом веке на Енисее, начал работать приват-доцентом Инсбрукского ун-та, зав. сектором древней истории в Тирольском музее Фердинанда (без зарплаты) и в Фарарльбергском музее. В 1927 ассистент директора Рим.-Герм. музея в Майнце. С 1928 первый штатный проф. кафедры доисторич. археологии (первой в Германии) в ун-те Марбурга-ан-дер- Лана, где подготовил плеяду выдающихся археологов (Г. Коссак, Г. Мюллер-Карпе, Э. Зангмайстер, И. Вернер, О. Г. Фрей и др.). С нач. 1930-х гг. М. занимался изучением культур бронзового и железного веков альпийских областей. Особенно важны его исследования связей между культурами по обе стороны Альп. Ввёл в науч. оборот мн. старые музейные коллекции, раскопанные им памятникиГальштатта, Латена, рим. времени; автор фундам. исследований о доспехах, бронзовых сосудах, булавках, фибулах и др. Из-за конфликта с нацистским режимом в 1938 отправлен в бессрочный отпуск, в 1942 – в отставку. По окончании 2-й мировой войны вновь возглавил кафедру в Марбурге, участвовал в спасении культурных ценностей в зап. зоне оккупации, в т. ч. коллекций, архива, библиотеки Рим.-Герм. комиссии Нем. археологич. ин-та во Франкфурте-на-Майне. В 1949 оставил преподавание и переехал в фамильное поместье в Кройцлингене (Швейцария), где продолжил работу над рукописью «Доисторическая эпоха Альп», которую не удалось завершить.
Сочинения:
Результаты археологических исследований в Приенисейском крае // Изв. Красноярского подотдела Русского географического общества. 1923. Т. 3. Вып. 1;
The palaeolithic period in Sibiria: contributions to the prehistory of the Jenissei region // American Anthropologist. 1923. Vol. 25. № 1;
Bronzezeit am Jenissei. W., 1926;
Sibirien: B. Neolithikum // Reallexikon der Vorgeschichte. B., 1928. Bd 12;
Hallstatt und Italien. Gesammelte Aufsätze zur Frühen Eisenzeit in Italien und Mitteleuropa. Mainz, 1969;
Kriegstagebuch. Bregenz, 1986. Tl 1;
Daljoko: Bilder aus sibirischen Arbeitstagen. 2. Aufl. W., 2008.
Авторы статьи: Е. В. Детлова, С. В. Кузьминых.