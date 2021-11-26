МАЗЕРЕЛЬ ФРАНС
МАЗЕРЕЛЬ ФРАНС - бельгийский график, живописец.
Учился в АХ в Генте (1907-1908 годы).
С 1909 года работал главным образом во Франции. Во время 1-й мировой войны жил в Женеве, где примкнул к группе писателей-пацифистов во главе с Р. Ролланом; создал цикл антивоенных газетных рисунков. С 1920 года в Париже. В 1940 году, спасаясь от немецкой оккупации, переехал на юг Франции, в дальнейшем жил в Авиньоне и Ницце.
Используя близкие экспрессионизму и другим течениям начала XX века художественные приёмы (фантасмагоричность образов, гротеск, динамичное построение композиции, угловатый, геометризованный рисунок, резкий контраст чёрного и белого), а также литературную фабулу, традиционные символы и аллегории, Мазерель создавал серии ксилографий («романы в картинках») - обширные повествовательные циклы, несущие в себе ярко выраженное социальное содержание, со стремительным, подобным смене кадров, развитием сюжета. Увлечённый стихийным напряжённым ритмом современного города, Мазерель прослеживал жизнь в нём своего героя, раскрывал трагический конфликт личности и общества, стремился осознать место человека и гуманистических ценностей в современном мире.
Среди созданных им циклов - «Крестный путь человека» (1918 год), «Мой часослов» (1919 год), «Идея: её рождение, жизнь и смерть» (1920 год), «Воспоминания о моей родине» (1921 год), «Город» (1925 год), «От чёрного к белому» (1939 год), «Пляска смерти» (1941 год), «За что?» (1954 год).
Исполнил также иллюстрации к произведениям Ш. Де Костера, Р. Роллана и других, альбомы рисунков и акварелей, живописные пейзажи, портреты; работал для театра и кино. Сотрудничал с коммунистической прессой (газета «L’Humanité» и другие).