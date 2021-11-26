МАЗЕРЕЛЬ ФРАНС

МАЗЕРЕЛЬ ФРАНС - бельгийский гра­фик, жи­во­пи­сец.

Учил­ся в АХ в Ген­те (1907-1908 годы).

С 1909 года ра­бо­тал главным образом во Фран­ции. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны жил в Же­не­ве, где примк­нул к груп­пе пи­са­те­лей-па­ци­фи­стов во гла­ве с Р. Рол­ла­ном; соз­дал цикл ан­ти­во­ен­ных га­зет­ных ри­сун­ков. С 1920 года в Па­ри­же. В 1940 году, спа­са­ясь от немецкой ок­ку­па­ции, пе­ре­ехал на юг Фран­ции, в даль­ней­шем жил в Авинь­о­не и Ниц­це.

Ис­поль­зуя близ­кие экс­прес­сио­низ­му и другим те­че­ни­ям начала XX века ху­дожественные приё­мы (фан­тас­ма­го­рич­ность об­ра­зов, гро­теск, ди­на­мич­ное по­строе­ние ком­по­зи­ции, уг­ло­ва­тый, гео­мет­ри­зо­ван­ный ри­су­нок, рез­кий кон­траст чёр­но­го и бе­ло­го), а так­же литературную фа­бу­лу, тра­диционные сим­во­лы и ал­ле­го­рии, Мазерель соз­да­вал се­рии кси­ло­гра­фий («ро­ма­ны в кар­тин­ках») - об­шир­ные по­ве­ст­во­вательные цик­лы, не­су­щие в се­бе яр­ко вы­ра­жен­ное со­ци­аль­ное со­дер­жа­ние, со стре­ми­тель­ным, по­доб­ным сме­не кад­ров, раз­ви­ти­ем сю­же­та. Ув­ле­чён­ный сти­хий­ным на­пря­жён­ным рит­мом современного го­ро­да, Мазерель про­сле­жи­вал жизнь в нём сво­его ге­роя, рас­кры­вал тра­гический кон­фликт лич­но­сти и об­ще­ст­ва, стре­мил­ся осоз­нать ме­сто че­ло­ве­ка и гу­ма­ни­стических цен­но­стей в современном ми­ре.

Сре­ди соз­дан­ных им цик­лов - «Кре­ст­ный путь че­ло­ве­ка» (1918 год), «Мой ча­со­слов» (1919 год), «Идея: её ро­ж­де­ние, жизнь и смерть» (1920 год), «Вос­по­ми­на­ния о мо­ей ро­ди­не» (1921 год), «Го­род» (1925 год), «От чёр­но­го к бе­ло­му» (1939 год), «Пля­ска смер­ти» (1941 год), «За что?» (1954 год).

Ис­пол­нил так­же ил­лю­ст­ра­ции к про­из­ве­де­ни­ям Ш. Де Кос­те­ра, Р. Рол­ла­на и других, аль­бо­мы ри­сун­ков и ак­ва­ре­лей, жи­во­пис­ные пей­за­жи, порт­ре­ты; ра­бо­тал для те­ат­ра и ки­но. Со­труд­ни­чал с ком­му­ни­стической прес­сой (газета «L’Humanité» и другие).