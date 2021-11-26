МАЙР РИХАРД
МАЙР РИХАРД - австрийский певец (бас).
С 1898 года учился в Венской консерватории (класс Х. Нигга), в 1901 году - в основанной Р. Вагнером школе в Байрёйте (у Ю. Книзе).
Получил известность после выступления в Торжественной мессе Л. ван Бетховена (Больцано, 1900 год ). Как оперный певец дебютировал в роли Хагена («Гибель богов» Вагнера) на Байрёйтском фестивале в 1902 году. С того же года (по приглашению Г. Малера) солист Венской придворной (с 1920 года государственной) оперы, где выступал до конца жизни (почетное звание «камерзенгер», 1905 год; с 1926 года пожизненный почетный член труппы).
Из обширного репертуара Майра (95 оперных партий) самой знаменитой партией стал Барон Окс в опере «Кавалер розы» Р. Штрауса (1911 год, первая постановка в Вене). В операх Штрауса выступил также в партиях: Барак («Женщина без тени», 1919 год), Вальднер («Арабелла», 1933 год, премьера). Среди лучших партий: Фигаро, Лепорелло, Зарастро («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта» В.А. Моцарта), Погнер, Даланд, Король Марк, Гурнеманц; Вотан и Хундинг («Нюрнбергские мейстерзингеры», «Летучий голландец», «Тристан и Изольда», «Парсифаль»; «Кольцо нибелунга» Вагнера). Участник первого исполнения 8-й симфонии Г. Малера (1910 год, Мюнхен), первых постановок опер «Нотр Дам» Ф. Шмидта (1914 год), «Фиалка» Ю. Битнера (1934 год; обе - в Вене) и другое.
Выступал на фестивалях: В.А. Моцарта в Зальцбурге (с 1906 год), Зальцбургском (1922-1934 год), Байрёйтском (1904, 1908, 1910-1914, 1924 годы).
Гастролировал на сценах Германии, Франции, Швеции, в театре «Ковент-Гарден» (Лондон, 1924-1931 годы) и «Метрополитен- опере» (Нью-Йорк, 1927-1930 годы).
Среди записей с его участием: опера «Кавалер розы» (1934 год), 9-я симфония Л. ван Бетховена (под управлением Ф. Вейнгартнера), «Реквием» В.А. Моцарта.