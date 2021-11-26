МАККЕЙ ЭРНЕСТ
МАККЕЙ ЭРНЕСТ ДЖОН ГЕНРИ - английский археолог и историк.
Окончил Оксфордский университет.
В 1907-1916 годы под руководством У.М. Питри принимал участие в раскопках в Египте Британской школы археологии (Мемфис, Кафр-Аммар, Гелиополь и другие). В 1919-1922 годы, после службы в британской армии в 1-ю мировую войну, занимал пост хранителя древностей в правительстве Палестины.
В 1922-1926 годы сотрудник полевого музея Оксфордской экспедиции в Месопотамии. В 1922-1925 годы в объединённой экспедиции этого музея с Чикагским полевым музеем естественной истории Маккей как ведущий археолог вместе с профессором ассириологии колледжа Иисуса Оксфордского университета С. Лангдоном руководил раскопками могильника и царского дворца под холмом «А» в Кише.
В 1925 год Маккей нашёл в могилах на острове Бахрейн изделия из слоновой кости, что позволило соотнести памятники с Дильмуном, промежуточным пунктом в морской торговле Месопотамии с Меллухой и другими центрами долины Инда.
Открыл и начал раскопки Джемдет-Насра, впервые обнаружив постройки из римхенов (плоских, тонких кирпичей периода Варки IV, получивших широкое распространение в период Варки III).
В 1927-1931 годы продолжил раскопки индийского археолога К.Н. Дикшита и Дж. Маршалла в Мохенджо-Даро, где начал работы на больших площадях, со строгой фиксацией материала, привлёк к работам антрополога, геолога, зоологов, химиков, впервые применил стратиграфический подход при изучении эволюции архитектуры и материальной культуры одного из основных региональных центров хараппской цивилизации. На основе находок бронзовых изделий в нижних слоях Мохенджо-Даро определил хараппскую цивилизацию, считавшуюся энеолитической, как явление бронзового века, приведя широкий круг аналогий из современных ей культур Месопотамии и Египта.
Широкомасштабные раскопки Маккея в Чанху-Даро в 1935-1936 годы впервые открыли мастерские по изготовлению украшений из раковин (как в Балакоте и Лотхале), что позволило определить ремесленную специализацию этого поселения и рынок сбыта его продукции в других хараппских городах. Слои культуры Джхукар, перекрывавшие в Чанху-Даро хараппские, отождествлял с индоариями (смотри в статье Арии).
Маккей первым определил гравированные чёрточки на раковинах как элементы десятичной системы исчисления, возникшей в Индии в III-м тысячелетии до нашей эры.
Стратиграфический и междисциплинарный подходы и другие особенности раскопок Маккея были унаследованы и развиты М. Уилером, возглавившим в 1944 году Археологическую службу Индии. Среди учеников Маккея - индийский музейный работник и археолог М.Н. Гопал.
Сочинения:
Meydum and Memphis (III). L., 1910. Worcester, 2006 (with W. M. F. Petrie, G. A. Wainwright);
The Labyrinth, Gerzeh and Mazghuneh. L., 1912 (with W. M. F. Petrie, G. A. Wainwright);
Heliopolis, Kafr Ammar and Shurafa. L., 1915 (co-auth.);
Report on excavation of the «A» Cemetery at Kish, Mesopotamia. Chi., 1925-1929. Pt. 1-2;
Bahrein and Hemamieh. L., 1929 (with L. Harding, W. M. F. Petrie);
Report on excavations at Jemdet Nasr, Iraq. Chi., 1931;
Indus civilization. L., 1935. Lahore, 2001;
Excavations at Mohenjo-Daro. Delhi, 1937-1938. Vol. 1-2. 7th ed. New Delhi, 2000;
Chanhu-daro excavations, 1935-1936. New Haven, 1943;
Древнейшая культура долины Инда. М., 1951.