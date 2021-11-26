МАКДОНАЛД ДЖЕЙМС ЭДУАРД ХЕРВИ

МАКДОНАЛД ДЖЕЙМС ЭДУАРД ХЕРВИ - ка­надский жи­во­пи­сец.

С 1887 года се­мья Макдональда эмиг­ри­ро­ва­ла в Ка­на­ду; учил­ся в Ху­дожественной шко­ле в Га­миль­то­не (провинция Он­та­рио; до 1889 года) и в Центральной шко­ле искусства и ди­зай­на провинции Он­та­рио в То­рон­то (1891-1898 годы; с 1921 года пре­по­да­вал там же, с 1929 года ди­рек­тор).

В 1903-1907 годы ра­бо­тал в лон­дон­ской фир­ме ди­зай­не­ров и ил­лю­ст­ра­то­ров «Carlton Stu­dio»; по воз­вра­ще­нии в Ка­на­ду ре­гу­ляр­но уча­ст­во­вал (с 1908 года) в ре­гио­наль­ных и национальных вы­став­ках. Член-уч­ре­ди­тель «Груп­пы се­ми» («Group of Seven», 1919-1920 годы), вид­ней­ший её пред­ста­ви­тель.

Под влия­ни­ем по­эзии У. Уит­ме­на и про­зы Г.Д. То­ро из­брал главной те­мой сво­его твор­че­ст­ва взаи­мо­связь че­ло­ве­ка и при­ро­ды. Пи­сал пре­имущественно эпи­чес­кие, ро­ман­ти­зи­ро­ван­ные пей­за­жи Ка­на­ды («От­бле­ски на хол­мах», 1921 год, «Тор­же­ст­вен­ная зем­ля», 1921 год, «Лис­то­пад», 1922 год, все - в Национальной га­ле­рее Ка­на­ды, От­та­ва ; «Ту­ман­ная фан­та­зия», 1922 год, «Снег в го­рах», около 1930 года, оба - в Ху­дожественной га­ле­рее То­рон­то).