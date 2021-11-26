КРИСТИ АГАТА

КРИСТИ АГАТА - английская писательница .

По­лу­чи­ла до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны ра­бо­та­ла мед­се­ст­рой в гос­пи­та­ле, фар­ма­цев­том; позд­нее при­ни­ма­ла уча­стие в мно­го­численных ар­хео­ло­гических экс­пе­ди­ци­ях на Ближ­ний Вос­ток. По­сле ус­пе­ха де­бют­но­го ро­ма­на «Та­ин­ст­вен­ное про­ис­ше­ст­вие в Стайлз» («The mysterious affair at Styles», 1920) Кристи ис­поль­зо­ва­ла соз­дан­ный в нём об­раз сы­щи­ка Эр­кю­ля Пуа­ро в цик­ле ро­ма­нов, сре­ди ко­то­рых наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ли: «Убий­ст­во в Вос­точ­ном экс­прес­се» («Murder on the Orient Express», 1934; эк­ра­ни­за­ция С. Лю­ме­та, 1974), «Смерть в об­ла­ках» («Death in the clouds», 1935), «Убий­ства по ал­фа­ви­ту» («The A. B. C. mur­ders», 1936), «Ро­ж­де­ст­во Пуа­ро» («Her­cule Poirot's Christmas», 1939), «Зло под Солн­цем» («Evil under the Sun», 1941), «Свер­каю­щий циа­нид» («Spark­ling cyanide», 1944), «За­на­вес» («Cur­tain», 1975).

На­чи­ная с ро­ма­на «Убий­ст­во в до­ме ви­ка­рия» («The murder at the Vicarage», 1930) в про­зе Кристи поя­вил­ся об­раз про­ни­ца­тель­ной ста­рой да­мы мисс Марпл, рас­пу­ты­ваю­щей слож­ные пре­сту­п­ле­ния: ро­ма­ны «Объ­яв­ле­но убий­ст­во» («Murder is announced», 1950), «Кар­ман, пол­ный ржи» («A pocket full of rye», 1953), «В 4.50 из Пад­динг­то­на» («4.50 from Paddington», 1957), «Отель Бер­трам» («At Bertram's hotel», 1965) и др. Раз­ви­вая тра­ди­ции А.К. Дой­ла и Э. По, Кристи соз­да­ла ва­ри­ант де­тек­ти­ва, в ко­то­ром рас­сле­до­ва­ние про­ис­хо­дит не столь­ко на ос­но­ва­нии скру­пу­лёз­но со­б­ран­ных улик, сколь­ко с по­мо­щью тон­ко­го пси­хо­ло­гического. ана­ли­за. За­вяз­кой сю­же­та обыч­но ока­зы­ва­ет­ся убий­ст­во (или че­ре­да убийств), про­изо­шед­шее в замк­ну­том про­стран­ст­ве (за­пер­тая ком­на­та, по­езд, изо­ли­ро­ван­ный ост­ров и т. д.) с ог­ра­ничен­ным ко­ли­че­ст­вом по­доз­ре­вае­мых; раз­ре­ше­ни­ем кол­ли­зии ста­но­вит­ся пуб­лич­ное ра­зо­бла­че­ние пре­ступ­ни­ка и его со­общ­ни­ков. Помимо мно­го­численных ро­ма­нов (некоторые опуб­ли­ко­ваны под псевдонимом Мэ­ри Вест­ма­котт), Кристи написала ряд рас­ска­зов, пьес, а так­же ав­то­био­гра­фию. За­мы­сло­ва­тая ин­три­га, тон­кий юмор, про­стой, но об­раз­ный язык пре­вра­ти­ли про­зу Кристи в од­но из са­мых за­мет­ных явле­ний мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры XX века. Сю­же­ты Кристи лег­ли в ос­но­ву мно­го­численных сце­на­ри­ев для филь­мов, те­ат­раль­ных по­ста­но­вок, ра­дио­спек­так­лей и др.

Про­из­ве­де­ния Кристи пе­ре­во­дят­ся на русский язык с середины 1960-х годов.

Сочинения:

За­гад­ка Энд­хау­за. Ро­ма­ны / По­сле­сло­вие А. Зве­ре­ва. М., 1991;

Де­тек­тив­ные ро­ма­ны: В 20 томах. М., 1992.