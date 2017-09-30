Краткий курс истории. Целительная бактерия-убийца 30 сентября 1928 года английский микробиолог Александр Флеминг объявил об открытии им пенициллина – первого в мире антибиотика. Микробиологическая революция Флеминг служил военным врачом в медицинском корпусе Королевской армии в годы Первой мировой. Тогда-то молодой врач заинтересовался вопросом борьбы с раневыми инфекциями. Идея использовать микроорганизмы для борьбы с другими микроорганизмами возникла у ученых еще в XIX веке, но Флеминг стал первым, кто серьезно продвинулся в этом вопросе. Будучи уже известным биологом, он не особенно старался поддерживать свою лабораторию в чистоте. Во время исследования на одной из пластин завелась плесень, уничтожившая колонию стафилококков. В дневнике ученый сделал такую запись: «Я, конечно,... На чтение: 1 минута

30 сентября 1928 года английский микробиолог Александр Флеминг объявил об открытии им пенициллина – первого в мире антибиотика.

Микробиологическая революция

Флеминг служил военным врачом в медицинском корпусе Королевской армии в годы Первой мировой. Тогда-то молодой врач заинтересовался вопросом борьбы с раневыми инфекциями. Идея использовать микроорганизмы для борьбы с другими микроорганизмами возникла у ученых еще в XIX веке, но Флеминг стал первым, кто серьезно продвинулся в этом вопросе. Будучи уже известным биологом, он не особенно старался поддерживать свою лабораторию в чистоте. Во время исследования на одной из пластин завелась плесень, уничтожившая колонию стафилококков. В дневнике ученый сделал такую запись: «Я, конечно, не планировал революцию в медицине своим открытием первого в мире антибиотика или бактерии-убийцы». Но революция случилась.

Спасители миллионов

Флемингу долго не удавалось выделить из плесени очищенное активное вещество пенициллин в достаточном количестве. Это получилось в 1941 году у английского бактериолога Говарда Флори и биохимика Эрнста Чейна. В том же году они применили пенициллин для лечения бактериальных инфекций и разработали технологию промышленного производства первого антибиотика в Англии и США. Это спасло колоссальное количество солдат и мирных жителей от смерти и ампутации конечностей. В 1945 году Флеминг, Флори и Чейн были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине. В СССР образцы пенициллина были впервые выведены микробиологами Зинаидой Ермольевой и Тамарой Балезиной в 1942 году.

З.В. Ермольева

Всё хорошо в меру

На протяжении второй половины XX столетия антибиотики пенициллинового ряда считались чуть ли не панацеей от большинства болезней. Но первые тревожные звоночки раздались уже в 1970-х. Антибиотики стали терять свою эффективность, поскольку бактерии быстро приспосабливались (им тоже хочется жить), мутируя и становясь устойчивыми к действию своих врагов. Однако делали и делают они это с неестественной скоростью. Причина в том, что пациенты необоснованно принимают те или иные препараты, а если и обоснованно, то прекращают прием лекарств слишком рано, не сообразуясь с рекомендациями врача. Еще Флеминг предупреждал: не стоит применять пенициллин, если заболевание не диагностировано, а также следует принимать его в определенных дозах и строго определенное время, иначе у бактерий развивается к нему устойчивость.