Краткий курс истории. Спасительный белок 3 марта 1921 года было сделано очень важное медицинское открытие: канадскому физиологу Фредерику Гранту Бантингу и его коллегам удалось выделить инсулин. Через два года Бантинг был удостоен Нобелевской премии. Инсулин Инсулин – это, упрощенно говоря, белковый гормон, обеспечивающий усвоение живой тканью глюкозы. То есть инсулин – это своего рода «проводник» глюкозы, помогающий ей попасть в клетку, которая использует глюкозу в качестве топлива (источника энергии). Отсутствие данного гормона приводит к медленному угасанию организма. Инсулин и некоторые другие гормоны вырабатываются поджелудочной железой. Если по каким-либо причинам инсулина в организме перестает хватать или он вообще отсутствует, возникает заболевание, известное с глубокой древности и... На чтение: 1 минута

3 марта 1921 года было сделано очень важное медицинское открытие: канадскому физиологу Фредерику Гранту Бантингу и его коллегам удалось выделить инсулин. Через два года Бантинг был удостоен Нобелевской премии.

Инсулин

Инсулин – это, упрощенно говоря, белковый гормон, обеспечивающий усвоение живой тканью глюкозы. То есть инсулин – это своего рода «проводник» глюкозы, помогающий ей попасть в клетку, которая использует глюкозу в качестве топлива (источника энергии). Отсутствие данного гормона приводит к медленному угасанию организма. Инсулин и некоторые другие гормоны вырабатываются поджелудочной железой. Если по каким-либо причинам инсулина в организме перестает хватать или он вообще отсутствует, возникает заболевание, известное с глубокой древности и именуемое сахарным диабетом, а также сопровождающее его нарушение обмена углеводов.

Первые исследования

Еще в 1869 году немецкий студент медицинского факультета, используя новый микроскоп, изучал строение поджелудочной железы и выявил неизвестные клетки. Они получили название «островки Лангерганса» – по имени молодого ученого. Позднее другой исследователь предположил, что секрет, который выделяется этими клетками, связан с регуляцией пищеварения. Эту версию в 1889 году взялся опровергнуть еще один немецкий физиолог. Для этого он удалил поджелудочную железу у подопытной здоровой собаки. Оказалось, что без железы собака вместе с мочой выделяет сахар. Так, вместо опровержения получилось уточнение: связь работы поджелудочной железы и сахарного диабета.

Фредерик Бантинг

Открытие Бантинга

До Бантинга и его коллег с начала XX века несколько крупных ученых (в том числе российский медик Леонид Соболев, чья теоретическая работа, возможно, помогла Бантингу) независимо вели работы по выделению из «островков Лангерганса» вещества, способного противостоять диабету. Суть метода, использованного Бантингом, заключалась в следующем: посредством хирургического вмешательства в организм собаки создать условия для гибели внешнесекреторных клеток, но с сохранением тысяч островков поджелудочной. Этот метод был действенным, но крайне трудоемким и длительным. Поэтому было решено использовать поджелудочные железы плодов телят, в которых уже синтезировалось достаточное количество инсулина, но еще не вырабатывались пищеварительные ферменты. 11 и 23 января 1922 года впервые в истории человеку были сделаны инъекции инсулина. Пациентом стал 14-летний Леонард Томпсон, больной диабетом. Успех был ошеломительным. Болезнь перестала прогрессировать, а благодаря особому методу очистки белка побочные эффекты не проявились. В 1923 году Бантингу и его коллеге вручили Нобелевскую премию.