Краткий курс истории. Освальд Шпенглер 29 мая 1880 года родился Освальд Шпенглер, один из крупнейших философов истории, цивилизационист и представитель философии жизни, автор знаменитого философского труда «Закат Европы». Человек в футляре Освальд родился в семье почтового служащего в немецком провинциальном городке. Когда Освальду было около 11 лет, его семья переехала в город Галле (теперь самый населенный город земли Саксония-Ангальт в Германии). Там Шпенглер поступил в университет, затем обучался в Мюнхенском и Берлинском университетах. В 1904 году он защитил докторскую диссертацию по философии на тему «Метафизические основы философии Гераклита». Затем Освальд зарабатывал себе на жизнь, преподавая математику в гимназии. Во многом гениальный Освальд Шпенглер, знавший несколько... На чтение: 1 минута

29 мая 1880 года родился Освальд Шпенглер, один из крупнейших философов истории, цивилизационист и представитель философии жизни, автор знаменитого философского труда «Закат Европы».

Человек в футляре

Освальд родился в семье почтового служащего в немецком провинциальном городке. Когда Освальду было около 11 лет, его семья переехала в город Галле (теперь самый населенный город земли Саксония-Ангальт в Германии). Там Шпенглер поступил в университет, затем обучался в Мюнхенском и Берлинском университетах. В 1904 году он защитил докторскую диссертацию по философии на тему «Метафизические основы философии Гераклита». Затем Освальд зарабатывал себе на жизнь, преподавая математику в гимназии. Во многом гениальный Освальд Шпенглер, знавший несколько языков, в том числе древних, досконально изучивший древнюю философию и историю, жил словно «человек в футляре». Он был весьма закрытым и одновременно чувствительным человеком, мог расплакаться при виде на улице некрасивого или нищего человека. Изменения в скучном бытии Шпенглера наступили сразу же после получения им наследства.

Закат Европы

В 1911 году он переехал в Мюнхен, где шла исключительно интенсивная культурная жизнь, которая философа, вчерашнего преподавателя, решившего стать писателем, мало интересовала. Шпенглер, пребывая в свойственном ему нервном состоянии, приступил к своему главному труду «Закат Европы», первый том которого был готов спустя шесть лет, в 1918 году, и произвел эффект разорвавшейся бомбы. Причем издавать книгу никто не хотел, кроме одной маленькой типографии, напечатавшей в итоге небольшой тираж, который был раскуплен моментально, и книгу пришлось переиздавать еще несколькими тиражами. Всего распродали около 100 тысяч экземпляров – колоссальная цифра для того времени! Шпенглер полагал, что никакого линейного прогресса в истории нет, есть циклы подобно сменяемости времен года (весна – зарождение, лето – расцвет, осень – упадок, зима – смерть), а у каждой культуры есть исчерпаемый ресурс, «закат» ее начинается с переходом в состояние цивилизации, то есть кризисный исход, завершение любой культуры, после которого следует гибель. При этом европейская культура свой ресурс уже выработала, а будущее человечества лежит за азиатскими странами. По Шпенглеру, смысла в движении истории нет и сделать с этим ничего нельзя.

Россия – Госпожа Азии

«Закат Европы» сделал Шпенглера знаменитостью, его приняли в высшем свете и считали настоящим философом. Он отрицал общепринятую в его время периодизацию истории (Древний мир – Средние века – Новое время) и вместо этого выделял ряд самобытных, независимых друг от друга культур. Среди девяти «великих культур» предпоследней он называл западноевропейскую, а последней, зарождающейся – русско-сибирскую. Россию Шпенглер называл госпожой Азии и самой Азией. В СССР Шпенглера не любили, называли фашистом. Но Шпенглер фашистом не был, к национал-социализму относился исключительно негативно, коммунизм не любил, социализм в любых проявлениях считал системой воли к власти и «благоденствием» в экспансивном смысле. Возможно, Освальд Шпенглер оказался бы в каком-нибудь концлагере Третьего рейха, но умер раньше, 8 мая 1936 года.