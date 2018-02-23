Краткий курс истории. Карл Ясперс 23 февраля (н. ст.) 1883 года родился знаменитый немецкий философ, психолог Карл Ясперс, один из главных представителей экзистенциализма (философского направления) и автор понятия «осевое время» в философии истории. По пути сограждан Карл Теодор Ясперс родился в Германии, и вместо того, чтобы продолжить дело отца и стать юристом, он поступил как многие немцы своего времени: занялся психологией, психиатрией и философией. В 1908 году он окончил медицинский факультет Гейдельбергского университета, а уже через год получил степень доктора медицины. Ясперс практиковал в местной психиатрической лечебнице, и одним из итогов этой работы стал труд «Общая психопатология». Следующая работа – «Психология мировоззрений» – принесла ему... На чтение: 1 минута

23 февраля (н. ст.) 1883 года родился знаменитый немецкий философ, психолог Карл Ясперс, один из главных представителей экзистенциализма (философского направления) и автор понятия «осевое время» в философии истории.

По пути сограждан

Карл Теодор Ясперс родился в Германии, и вместо того, чтобы продолжить дело отца и стать юристом, он поступил как многие немцы своего времени: занялся психологией, психиатрией и философией. В 1908 году он окончил медицинский факультет Гейдельбергского университета, а уже через год получил степень доктора медицины. Ясперс практиковал в местной психиатрической лечебнице, и одним из итогов этой работы стал труд «Общая психопатология». Следующая работа – «Психология мировоззрений» – принесла ему известность. Она затронула многие философские проблемы. Защищая классическую философию Канта, Ясперс выступал против неокантианцев.

Осевое время

Карл Ясперс придумал называть время перехода от мифологического сознания к рациональному «осевым временем». Очень просто данную идею можно описать так: жило-было традиционное общество и горя не знало, то есть знало, но ничего с этим не делало. И вдруг почти синхронно в течение каких-то 600 лет (с 800 по 200 год до н. э.) Греция, Рим, Палестина, зороастрийский Средний Восток, Индия и Китай открыли для себя, что общество может меняться, а еще – что его можно менять осознанно. И тогда стали зарождаться различные религиозные и философские учения о том, что именно и каким образом делать, чтобы все изменить. На почве этих самых учений сформировался тот современный Ясперсу тип человека, которого мы знаем и сегодня. В свою очередь, те цивилизации, которые не желали меняться и были не в меру консервативными, не адаптировались и зачахли.

Нацистам не симпатизировал

Политические взгляды Карла Ясперса сформировались под влиянием Макса Вебера: вера в национальное государство и демократию, либерализм. Нацистам Ясперс не симпатизировал – может, потому, что был женат на крещеной еврейке Гертруде Майер. На почве политических предпочтений разошлись его пути с Мартином Хайдеггером, который не был чужд нацистской идеологии. После окончания Второй мировой Карл Ясперс, не замеченный в связях с фашистами, стал играть важную роль в жизни немецкого общества: он вернулся к преподаванию в университете, издал множество работ, был награжден премией Эразма и удостоен гражданского ордена «За заслуги». Скончался Ясперс 26 февраля 1969 года.