КЛЕРК МИХЕЛЬ ДЕ

КЛЕРК МИХЕЛЬ ДЕ - голландский архитектор, дизайнер, портретист.

Учился и работал в Амстердаме: в мастерской архитектора Э. Кёйперса (1898-1910 годы), в Промышленном училище (окончил курсы рисования, 1906 год). Посещал занятия в Школе прикладного искусства в Харлеме (1908-1912 годы). Совершил путешествие в Лондон (1906 год) и по Скандинавии (1910-1911 годы).

С 1909 года член объединения «Architectura et Amicitia», в 1917 году ставшего проводником левых идей (Клерк был депутатом правления этого объединения, преобразованного в совет; участвовал в издании его печатного органа «Wendingen»).

Ведущий мастер, так называемой амстердамской школы, в архитектуре которой национально-романтичные тенденции творчества Х. П. Берлаге трансформировались в духе экс­прес­сио­низ­ма .

Работал в основном в области жилой архитектуры (дом Голландских судоходных компаний, 1913-1916 годы, совместно с архитекторами Й. М. ван дер Меем и П. Л. Крамером; застройка южного района города, 1920-1923 годы), в том числе над созданием комплексов «народного жилища» для строительных кооперативов «Свой домашний очаг» (в том числе «Дом-корабль», 1917-1921 годы, ныне Музей амстердамской школы), «Утренняя заря» (1918-1923 годы, совместно с Крамером), все - в Амстердаме.

Занимался проектированием ме­бе­ли . Вы­пол­нил се­рию порт­ре­тов близ­ких лю­дей.

Иллюстрация:

М. де Клерк. «Дом-ко­рабль» в Ам­стер­да­ме. 1917–21. Архив БРЭ.

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