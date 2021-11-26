КИРИАК-ДЖОРДЖЕСКУ ДУМИТРУ
КИРИАК-ДЖОРДЖЕСКУ ДУМИТРУ - румынский композитор, хоровой дирижёр, фольклорист.
В 1880-1885 годах учился в Бухарестcкой консерватории. В 1892-1899 годах жил в Париже, учился в Парижской консерватории у Т. Дюбуа, Ш. М. Видора, Э. Пессара, в Свободном институте музыки у П. Видаля, в «Схола канторум» у В. д,’Энди. Одновременно был дирижёром Румынской капеллы и французского хорового общества «Дети Лютеции» в Париже.
В 1900-1928 годах профессор Бухарестской консерватории (преподавал теоретические дисциплины, хоровое пение). Основатель и дирижёр (1901-1928 годы) хорового общества «Кармен» (Бухарест), пропагандировавшего румынскую народную музыку и произведения румынских композиторов.
Один из создателей и активных деятелей фоноархива румынской народной музыки и Общества румынских композиторов (образовано в 1920 году, в дальнейшем Союз композиторов Румынии).
Автор значительного количества вокальных, хоровых сочинений (в том числе «Литургия псалтика» для женского хора, «Пение ангелов»; оба 1902 год), обработок народных песен. Специфический язык произведений Кириака-Джорджеску включает элементы румынского музыкального фольклора, византийских церковных песнопений. Составитель сборников хоров, песен (в том числе детских), пособий по сольфеджио. Выступал в периодической печати.