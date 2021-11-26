КЁРТИС МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

КЁРТИС МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ -высшее музыкальное учебное заведение в США .

Основан в 1924 году в Филадельфии М. Л. Кёртис-Бок, которая оставалась президентом института до своей смерти (1970 год). Среди преподавателей: Ф. Райнер (дирижирование), Р. Томпсон (инструментовка), Р. Серкин (фортепиано), И. Венгерова (фортепиано), И. Галамян (скрипка).

Здесь учились композиторы С. Барбер, Дж. К. Ме­нот­ти, композитор и дирижёр Л. Бернстайн, скрипач Дж. Ларедо, певица А. Моффо, пианисты Ю. Истомин, Г. Граффман (президент института в 1990-х годах), С. Липкин, И. А. Солженицын и др. В 1932 году выпускники этого учебного заведения образовали Струнный квартет Кёртис (существовал до 1981 года).

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