КАЗЕЛЛА АЛЬФРЕДО
КАЗЕЛЛА АЛЬФРЕДО - итальянский композитор, пианист, дирижёр, музыковед, общественный деятель.
В 1896-1902 годах учился в Парижской консерватории у Г. Форе (композиция), Л. Дьемера (фортепиано), К. Леру (теория музыки). Гастролировал как пианист во многих странах Европы (с 1907 года неоднократно в России). В 1915-1922 годах и с 1932 года профессор по классу фортепиано в лицее (позднее в академии) «Санта-Чечилия» в Риме. В 1933 году (вместе с Д. Наполетано) основал Музыкальную академию в Неаполе. В 1917 году вместе с Дж. Ф. Малипьеро, О. Респиги, М. Кастельнуово-Тедеско и др. итальянскими композиторами организовал Итальянское общество современной музыки (существовало до 1919 года), в концертах которого успешно выступал как дирижёр.
В 1923 году совместно с Малипьеро и композитором М. Лаброкой, при активной поддержке Г. Д’Аннунцио, основал Корпорацию новой музыки (с 1928 года отделение Международного общества современной музыки). С 1930 года один из художественных руководителей Международного фестиваля современной музыки в Венеции. С 1932 года принимал участие в работе вновь созданной музыкальной академии «Киджана» в Сиене (вёл мастер-класс для пианистов), в 1939 году возглавил ежегодный музыкальный фестиваль «Сиенская музыкальная неделя».
До 1913 году в музыке Казелла прослеживается влияние Форе, русских композиторов XIX века (Симфония № 1, 1906 год; оркестровка фортепиано фантазии «Исламей» М. А. Балакирева, 1907 год), Г. Малера (Симфония № 2, 1909 год год). В оркестровой рапсодии «Италия» (1909 год) использовал мелодический материал сицилийских и неаполитанских песен. В 1913-1920 годах испытал влияние экспрессионизма (9 пьес для фортепиано op. 24, 1914 год); одно из самых ярких сочинений этого периода - гротескная и насыщенная диссонансами Сонатина для фортепиано op. 28 (1916 год).
С середины 1920-х годов в сочинениях Казеллы заметны черты неоклассицизма и необарокко: «Скарлаттиана» для фортепиано и малого оркестра, «Римский концерт» для оркестра и органа, опера «Женщина-змея» (по К. Гоцци, Рим, 1932 год). Попав под влияние идей итальянского нацизма, в музыкальной мистерии «Искушение в пустыне» («Il deserto tentato», Флоренция, 1937 год) в символической форме прославил абиссинскую военную кампанию Б. Муссолини.
Автор монографий о И. Ф. Стравинском (1926 год), И. С. Бахе (1942 год), Л. ван Бетховене (1949 год), мемуаров (1941 год), исследования «Эволюция музыки сквозь призму истории совершенной каденции» (1924 год), учебника «Техника современного оркестра» (совместно с В. Мортари, 1950 год), многих статей.
С 1952 года в Неаполе проводится Международный конкурс пианистов имени А. Казеллы.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.