ИШПАНКА ФЛОРБЕЛА
ИШПАНКА ФЛОРБЕЛА - португальская поэтесса.
Рано потеряв мать, воспитывалась мачехой. Окончила лицей в городе Эвора (1917 год), училась на юридическом факультете Лиссабонского университета.
Получила известность как автор сонетов, эстетизирующих страдание, одиночество, разочарование в жизни: сборники «Книга скорбной сестры» («Livro de soror saudade», 1923 год), «Плоть в цветах» («Charneca em flor», 1931 год) и другие.
Творчество Ишпанки, отразившее влияние неоромантизма и модернизма, отличает ярко выраженная эмоциональность, доходящая до эротизма чувственность образов, страстность поэтического языка. Предположительно покончила с собой.
Сочинения:
Poesia completa. Lisboa, 2000.