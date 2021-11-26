ГУННАРСОН ГУННАР
ГУННАРСОН ГУННАР - исландский писатель.
Писал на исландском и датском языках. В 1907-1939 годах жил в Дании. Печатался с 1906 года.
В первом романе Гуннарсона «История рода из Борга» («Borgslægtens historie», 1912-1914 годы), выдержанном в духе неоромантизма, ощущается влияние С. Лагерлёф. Наиболее значительное произведение - 5-томный автобиографический роман «Церковь на горе» («Kirken på bjerget», 1923-1929 годы).
Среди других сочинений: социально-психологические романы «Чёрная птица» («Svartfugl», 1929), «Земля» («Jord», 1933), «Дом слепых» («De blindes hus», 1933), «Адвент» («Advent», 1937), «Печаль пустыни» («Heiðaharmur», 1940), «Заупокойная месса» («Sálumessa», 1952); поэзия, эссе о культуре и обществе.
Сочинения:
Сын // Рассказы скандинавских писателей. М., 1957; Skáldverk. Reykjavík, 1960. Bd 1-7.