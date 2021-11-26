ГОЛСУОРСИ ДЖОН
ГОЛСУОРСИ ДЖОН - английский писатель.
Родился в аристократической семье. Окончил школу в Харроу, юридический факультет Оксфордского университета (1890). Совершил морское кругосветное путешествие (1890-1892 годы). Дебютировал сборник рассказов «Со стороны четырёх ветров» («From the four winds», 1897); первые романы - «Джослин» («Jocelyn», 1898), «Вилла Рубейн» («Villa Rubein», 1900) опубликованы под псевдонимом Джон Синджон (John Sinjohn). В сборнике рассказов «Человек из Девона» («Man of Devon», 1901, русский перевод 1910) впервые появляется один из представителей семьи Форсайтов - героев будущей эпопеи Голсуорси.
Известность принесли романы «Остров фарисеев» («The island Pharisees», 1904, русский перевод 1916), а также «Собственник» («The man of property», 1906; в русском переводе - «В мире собственников», 1910), ставший первым в трилогии «Сага о Форсайтах» [«The Forsyte saga», в русском переводе - «Сказание о Форсайтах», 1930; телесериалы 1967, 2002; включает также романы «В петле» («In chancery», 1920), «Сдаётся внаём» («To let», 1921)]. К трилогии примыкают новеллы - «Последнее лето Форсайта» («Indian summer of a Forsyte», 1918), «Пробуждение» («Awakening», 1920). Летопись жизни трёх поколений семейства Форсайтов, добившихся заметного положения в социальной иерархии, одновременно является панорамой английского общества конца XIX - 1-й четверти XX веков. История Форсайтов была продолжена в трилогии «Современная комедия» [«A modern comedy», 1930, русский перевод 1987; включает романы «Белая обезьяна» («The white monkey», 1924), «Серебряная ложка» («The silver spoon», 1926), «Лебединая песнь» («Swan song», 1928), а также две новеллы - «Идиллия» («A silent wooing»), «Встречи» («Passes by», обе 1927)]. В цикле о Форсайтах Голсуорси показывает, как передающиеся из поколения в поколение родовые черты - забота о преумножении собственности, практицизм, неуклонное соблюдение семейных устоев - вступают в противоречие со стремлением к подлинному счастью, красоте, искренности. Третья трилогия Голсуорси - «Конец главы» [«End of the chapter», 1934; включает романы «Девушка ждёт» («Maid in waiting», 1931), «Цветущая пустыня» («Flowering wilderness», 1932), «Через реку» («Over the river», 1933)] - воспроизводит историю старинного аристократического рода Чэррелов, состоящего в родстве с Форсайтами, но представляющего собой более старый, традиционный тип семьи.
Среди других произведений Голсуорси: социально-бытовые, пронизанные острыми сословными противоречиями романы – «Усадьба» («The country house», 1907), «Братство» («Fraternity», 1909), «Патриций» («The patrician», 1911), «Фриленды» («The Freelands», 1915); драмы - «Серебряная коробка» («The silver box», 1906, русский перевод 1925), «Борьба» («Strife», 1909, русский перевод 1918).
Нобелевская премия (1932).