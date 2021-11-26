ГЕССЕ ГЕРМАН
ГЕССЕ ГЕРМАН - немецкий писатель.
Отец - пиетистский священник. Бросив учёбу в Маульброннской семинарии, переменил много профессий; несколько лет работал служащим книготорговой фирмы в Тюбингене. С 1899 года поселился в Базеле, где дебютировал произведениями в духе неоромантизма: поэтический сборник «Романтические песни» («Romantische Lieder»), сборник коротких рассказов и стихотворений в прозе «Час после полуночи» («Eine Stunde hinter Mitternacht», оба 1899), книга «Посмертные сочинения и стихи Германа Лаушера» («Hinterlassene Schriften und Gedichte von Hermann Lauscher», 1901), роман «Петер Каменцинд» («Peter Camenzind», 1904, русский перевод 1910). Известность Гессе принесла повесть «Под колёсами» («Unterm Rad», 1906, русский перевод 1961), созданная в русле «школьной» темы и носящая отчасти автобиографич. характер. В 1911 году Гессе совершил путешествие в Индию. С 1912 года жил в Швейцарии; в 1923 году принял швейцарское подданство.
Созданные в предвоенные годы романы «Гертруда» («Gertrud», 1910, русский перевод 1994) и «Росхальде» («Roßhalde», 1914) посвящены теме искусства и одиночества художника. В 1914 году Гессе занял отчётливую антивоенную позицию, опубликовав статью-призыв «Друзья, не надо этих звуков!» («O Freunde, nicht diese Töne», русский перевод 1987). В его мироощущении и творчестве наметился перелом, обусловленный мировой войной и болезненным переживанием торжества «стадного начала» в культуре и жизни. Характерным для произведений этого периода становится образ странника, бродяги, противостоящего трезвым и практическим «оседлым» людям: повесть «Кнульп» («Knulp», 1915, русский перевод 1977), поэтический сборник «Музыка одинокого» («Musik des Einsamen», 1915) и др. В поисках иной, «магической», действительности Гессе обратился к глубинной психологии, опубликовав под вымышленным именем роман «Демиан» («Demian», 1919, русский перевод 1993), в котором отразилось его увлечение психоаналитическими теориями К.Г. Юнга. Роман вызвал огромный интерес у молодёжи, которая вернулась с войны и пыталась найти своё место в жизни послевоенной Германии. Тема погружения в себя продолжена в повестях «Клейн и Вагнер» («Klein und Wagner», 1919), «Последнее лето Клингзора» («Klingsors letzter Sommer», 1920, русский перевод 1977), а также в повести «Сиддхартха» («Siddhartha», 1922, русский перевод 1924), где нашёл отражение давний интерес Гессе к восточным религиям и философии.
Успех имел роман Г. «Степной волк» («Der Steppenwolf», 1927, русский перевод 1977) о герое-одиночке Гарри Галлере - своего рода двойнике Гессе, противостоящем массовой культуре и ложной морали и одновременно борющемся с «человеком-зверем» внутри себя. Противопоставление духовности и телесности как полярных сторон жизни - в центре повести «Нарцисс и Гольдмунд» («Narziss und Goldmund», 1930, русский перевод 1994), действие которой перенесено в средневековую Германию. В аллегорической повести «Паломничество в страну Востока» («Die Morgenlandfahrt», 1932, русский перевод 1977) выражена идея духовного братства и единения: путешествие членов тайного ордена, состоящего из представителей различных культурных эпох, а также из литературных героев, совершается в родных Гессе местах и в условном пространстве Средневековья, в стране сказок и воспоминаний. Вершина творчества Гессе - философско-утопический роман «Игра в бисер» («Das Glasperlenspiel», Bd 1-2, 1943, русский перевод 1969), насыщенный сложной образностью и символикой. История Йозефа Кнехта, магистра сложной и мудрой игры, вобравшей в себя все смысловые ценности человечества, сама выстроена как игра, требующая от участника-читателя духовного напряжения и преодоления.
Среди других сочинений Гессе - литературно-критические эссе, публицистические статьи. Произведения Гессе переведены на многие языки.
Нобелевская премия (1946).