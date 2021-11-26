ГАРБО ГРЕТА

Шведско-американская актриса.

Биография и творчество

Родителями будущей актрисы были Карл и Анна Густафсон. Помимо Греты, в семье было еще двое детей. Когда девочке было 15 лет, ее любимый отец скончался от туберкулеза. Для семьи настали непростые времени. Грета оставила школу и начала работать: в парикмахерской, магазине, снимаясь для рекламы в газетах. Снялась она и в ролике для рекламы магазина. Ее заметил режиссер Эрик Петчер, снимавший комедии. Он предложил ей эпизодическую роль в фильме «Петер-бродяга». Так в 1922 году состоялся кинодебют Греты.

Следующие два года она была студенткой театральной школы при стокгольмском Королевском драматическом театре. Режиссер Мориц Стиллер, познакомившись с Гретой в школе, придумал ей псевдоним и пригласил на главную роль в немой фильм «Сага о Йосте Берлинге» по роману Сельмы Лагерлёф . После этого молодую актрису заметил американский кинопродюсер Луис Майер, основавший знаменитую студию «Metro-Goldwyn-Mayer». Он предложил Грете и Стиллеру работать на его студии, и те согласились.

В Голливуде были сняты самые известные немые фильмы Греты Гарбо. Среди них «Поток» (1926), «Плоть и дьявол» и «Любовь» (1927), «Поцелуй» (1929). Актриса едва не вышла замуж за своего партнера по двум последним картинам Джона Гилберта. Брак не состоялся, также прекратилось и сотрудничество Греты с Морицем Стиллером, уволенным в 1928 году.

Грета Гарбо очень скоро стала звездой немого кино, создав образ таинственного шведского Сфинкса, как ее называли. Однако при переходе киноиндустрии в конце 1920-х годов на звуковые фильмы актриса, прекрасно с этим справившаяся, не потеряла своей магии. Первой ее звуковой картиной стала «Анна Кристи» 1930 года. За ней последовала работа в фильме 1931 года «Сьюзан Ленокс: падение и взлёт», где Гарбо играла вместе с Кларком Гейблом, отношения с которым на съемочной площадке оставляли желать лучшего. В том же году вышла картина «Мата Хари», в следующем – «Гранд-отель», завоевавший «Оскар». 1930-е вообще были плодотворным временем для актрисы, она снялась в картинах «Королева Кристина» (1933), «Разрисованная вуаль» (1934), «Анна Каренина» (1935), «Дама с камелиями» (1936), «Ниночка» (1939) и др.

С началом Второй мировой войны съемки прекратились. Тайно работая тогда на американские спецслужбы, Грета участвовала в спасении датских евреев. Гарбо планировала вернуться в кинематограф с наступлением мира, но этого не произошло. Еще во время актерской карьеры Грета Гарбо отличалась тем, что избегала всякой публичности, отказываясь от интервью и не посещая свои собственные премьеры. Придерживалась такого образа жизни она и после ухода из кино. В 1951 году она стала гражданкой Соединенных Штатов, через два года обосновалась в Нью-Йорке. Избегая светских раутов, Гарбо много путешествовала по миру вместе с друзьями. Она часто посещала Западную Европу и Средиземноморье, швейцарские курорты. Кроме того, актриса часто совершала продолжительные пешие прогулки по Нью-Йорку.

В 1954 году она удостоилась премии «Оскар» за вклад в развитие кинематографа.

Грета Гарбо так и не связала себя узами брака, у нее не было детей. Выдающаяся актриса скончалась весной 1990 года в результате пневмонии и почечной недостаточности. Спустя 9 лет ее прах был захоронен на кладбище Скугсчюркогорден около Стокгольма.