Гaммонд (Хаммонд) (англ. Hammond), Джон Лоренс (18.06.1872, Дриглингтон ‒ 07.04.1949, Аутфилд)

Гáммонд (Хаммонд) (англ. Ham­mond), Джон Ло́ренс (18.06.1872, Дриглингтон — 07.04.1949, Аутфилд) — британский журналист и историк. Родился в семье приходского священника. Окончил Оксфорд (1895), где прослыл радикалом, приобщился к социалистическим идеям и был избран секретарем местного профсоюза. В 1895 Г. стал секретарем Дж. Бруннера члена парламента от Либеральной партии и основателя химической компании «Бруннер Монд Компани». Ему Г. и посвятил свою первую книгу (1896). Затем написал эссе о либерализме (1897). Работал в газетах «Leeds Mercury» и «Liverpool Post». В 1899—1906 — главный редактор либерального еженедельника «Speaker», где печатались авторы, осуждавшие империализм и Англо-бурскую войну 1899—1902. Впрочем, сам Г. полагал, что либеральная идея не противоречит имперской. В 1901 он женился на активной стороннице суфражизма Люси Брэдби, называвшей себя Барбарой. Приступив к историческим изысканиям, Г. в 1903 опубликовал труд о Ч. Дж. Фоксе («Charles James Fox a Political Study»). В 1907 он получил необременительную должность секретаря комиссии гражданской службы и соответственно возможность полностью посвятить себя творчеству. Вместе с женой Г. выпустил ряд работ по социальной истории Великобритании XVIII — начала XIX в.: «Батрак» («The Village Labourer», 1911), «Городской рабочий» («The Town Labourer», 1917) и «Квалифицированный рабочий» («The Skilled Labourer», 1919). В Первую мировую войну он служил в армии (1914—1916), потом занимал пост в кабинете Г. Г. Асквита. В 1919 Г. вернулся в журналистику и освещал для «Manchester Guardian» подготовку и заключение Версальского мира 1919, затем события Англо-ирландской войны 1919—1921. В 1923 Г. и его жена опубликовали книгу о Шефстбери («Lord Shaftesbury»), а в 1925 — исследование «Подъем со­временной индустрии» («The Rise of Modern Industry»), где выдвинули тезис о том, что по мере роста экономики жизнь сельских и индустриальных рабочих постоянно ухудшалась. Этот вывод был подвергнут критике и с опорой на данные статистики опровергнут историком Дж. Клэпхемом в 1926. В 1930 супруги Г. выпустили монографию «Век чартизма» («The Age of the Chartists 1832—1854: A Study of Discontent»). За их вклад в историографию Оксфордский университет присудил обоим почетные звания (1933). В 1934 Г. написал исследование «Гладстон и ирландцы» («Gladstone and the Irish Nation»). С началом Второй мировой войны он вошел в состав редакции «Manchester Guardian». В 1942 принят в Британскую академию. В 1948 получил французский орден Почетного легиона.

Лит.: Weaver S. A. Hammonds: a Marriage in History. Stanford (Ca.), 1997. C. В. Кондратьев.