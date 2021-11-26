ПЕРСИ́

(Percy) Пьер Фран­суа, ба­рон, франц. врач, один из ос­но­во­по­лож­ни­ков во­ен­но-по­ле­вой хи­рур­гии, акад. Па­риж­ской АН (1807, в 1821 пре­зи­дент), чл. Нац. ака­де­мии ме­ди­ци­ны (1820). Мед. об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в ун-те г. Бе­зан­сон (1775). С 1776 на во­ен. служ­бе. Гл. хи­рург франц. ар­мии в пе­рио­ды Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции 18 в. и Пер­вой им­пе­рии; уча­ст­ник ря­да во­ен. кам­па­ний На­по­ле­о­на I. Раз­ра­бо­тал сис­те­му ока­за­ния пер­вой по­мо­щи ра­не­ным на по­ле боя, соз­дал от­ря­ды но­силь­щи­ков и под­виж­ные хи­рур­гич. от­ря­ды (ам­бу­лан­сы), пред­ло­жил осо­бый тип са­ни­тар­ных по­во­зок (его прин­ци­пы ор­га­ни­за­ции хи­рур­гич. по­мо­щи на вой­не в даль­ней­шем бы­ли раз­ви­ты Д. Лар­ре­ем ). Сто­рон­ник рас­се­че­ния ог­не­стрель­ных ран и пер­вич­ной ам­пу­та­ции ко­неч­но­стей при них, уточ­нив по­ка­за­ния к этой опе­ра­ции. В 1800 вы­дви­нул идею о за­клю­че­нии со­гла­ше­ния ме­ж­ду воюю­щи­ми сто­ро­на­ми в от­но­ше­нии не­при­кос­но­вен­но­сти во­ен. гос­пи­та­лей. Его ру­ко­во­дство по во­ен. хи­рур­гии бы­ло наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ным ис­точ­ни­ком в этой об­ласти в нач. 19 в. На­гра­ж­дён рос. ор­де­ном Св. Ан­ны, выс­ши­ми ор­де­на­ми Прус­сии и Ба­ва­рии за уча­стие в ор­га­ни­за­ции и ока­за­нии хи­рур­гич. по­мо­щи 12 тыс. ра­не­ным рус.- прус. ар­мии, всту­пив­шей в Па­риж в 1814. Ко­ман­дор ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1807); ти­тул ба­ро­на по­лу­чил в 1809, по­сле бит­вы при Ва­гра­ме. Имя П. но­сит во­ен. гос­пи­таль в при­го­ро­де Па­ри­жа, г. Кла­мар, оно вы­се­че­но на три­ум­фаль­ной ар­ке на пл. Ш. де Гол­ля в Па­ри­же.

Сочинения: Manuel du chirurgien d’armée. P., 1792.

Автор статьи - Н. П. Вос­кре­сен­ская.