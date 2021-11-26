ПЕРСИ́
(Percy) Пьер Франсуа, барон, франц. врач, один из основоположников военно-полевой хирургии, акад. Парижской АН (1807, в 1821 президент), чл. Нац. академии медицины (1820). Мед. образование получил в ун-те г. Безансон (1775). С 1776 на воен. службе. Гл. хирург франц. армии в периоды Французской революции 18 в. и Первой империи; участник ряда воен. кампаний Наполеона I. Разработал систему оказания первой помощи раненым на поле боя, создал отряды носильщиков и подвижные хирургич. отряды (амбулансы), предложил особый тип санитарных повозок (его принципы организации хирургич. помощи на войне в дальнейшем были развиты Д. Ларреем). Сторонник рассечения огнестрельных ран и первичной ампутации конечностей при них, уточнив показания к этой операции. В 1800 выдвинул идею о заключении соглашения между воюющими сторонами в отношении неприкосновенности воен. госпиталей. Его руководство по воен. хирургии было наиболее авторитетным источником в этой области в нач. 19 в. Награждён рос. орденом Св. Анны, высшими орденами Пруссии и Баварии за участие в организации и оказании хирургич. помощи 12 тыс. раненым рус.- прус. армии, вступившей в Париж в 1814. Командор ордена Почётного легиона (1807); титул барона получил в 1809, после битвы при Ваграме. Имя П. носит воен. госпиталь в пригороде Парижа, г. Кламар, оно высечено на триумфальной арке на пл. Ш. де Голля в Париже.
Сочинения: Manuel du chirurgien d’armée. P., 1792.
Автор статьи - Н. П. Воскресенская.