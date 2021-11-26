БАУХАУС

Учебное заведение, существовавшее в Веймарской Германии, объединение художников, возникшее в рамках этой школы, а также стиль в архитектуре, основанный на конструктивистском подходе и распространенный в 1920-1960-е гг.

Основание и принципы работы

Высшая школа строительства и художественного конструирования Баухаус была основана в Веймаре 25 апреля 1919 г. в результате объединения двух соперничающих между собой учебных заведений, на тот момент находившихся под руководством Анри ван де Вельде: Высшей школы искусства и Школы прикладного искусства. Первым директором и идеологом новой школы стал молодой немецкий архитектор Вальтер Гропиус (1883-1969). Уже в 1919 г. он сформулировал основу концепции новой школы, создав «Манифест Баухауса», в котором ведущим направлением в дизайне провозглашалась архитектура, одним из главных принципов работы художника нового типа объявлялось сращивание искусства и ремесла, лучшим примером чего и стала архитектура, провозглашались принципы равенства между прикладными и изящными искусствами. Основатели Баухауса ставили перед собой задачу удовлетворения потребностей масс в качественных, красивых, удобных и доступных по цене промышленных товарах. Гропиус писал: «Нет больше «искусства как профессии». Не существует принципиальной разницы между художником и ремесленником. Художник — лишь высшая ступень ремесленника».

На данных принципах была построена вся педагогическая система школы, ими же руководствовался Гропиус при подборе преподавательских кадров. Первыми преподавателями Баухауса стали швейцарский художник Йоханнес Иттен (1888-1967), немецко-американский художник Лайонел Файнингер (1871-1956), немецкий скульптор Герхард Маркс (1889-1981), немецкий художник, скульптор и дизайнер Оскар Шлеммер (1888-1943). Театральную мастерскую возглавил швейцарский художник Пауль Клее (1879-1940). В 1922 г. в качестве руководителя мастерской живописи в Баухаус был приглашен русский художник Василий Кандинский (1866-1944).

Учебная программа школы была абсолютно новаторской. За основу был взят принцип «мастер — подмастерье — ученик», существовавший в средневековых цехах. На подготовительном курсе студентам давали базовые знания о цветах, формах, фактуре материалов, законах пропорции. Автором этого уникального курса был Й. Иттен. Он считал, что силу воздействия произведения искусства на зрителя определяет не только выразительность композиции вещи, но и то состояние, в котором художник ее создавал. Под его влиянием первые годы существования Баухауса прошли под знаком немецкого экспрессионизма. Его вводный курс был обязателен для всех, и только тот, кто успешно заканчивал его, мог приступить к изучению специальных предметов в мастерских мебели, керамики, металла, текстиля и т.д., где студенты самостоятельно создавали вещи. Третий курс был посвящен работе на строительной площадке. Историю искусства же намеренно преподавали как можно позже, чтобы избежать копирований и стилистических заимствований.

Дальнейшая история

На Баухаус оказывалось серьезное политическое давление со стороны консервативных кругов в тюрингской политике. Одним из условий дальнейшего существования школы было открытие выставки, целью которой было продемонстрировать результаты работы школы за первые 4 года. Выставка состоялась в 1923 г., но несмотря на это власти Веймара перестали субсидировать школу и в 1925 г. Баухаус вынужден был переехать в город Дессау близ Лейпцига. Уже через год Гропиус построил новое здание Баухауса, ставшее одним из шедевров архитектуры индустриального функционализма. Этот стиль задал направление для дальнейшего развития школы в целом, для которого было характерно стремление к большему утилитаризму и машинной эстетике. Его целью было отразить хрупкое равновесие между целесообразностью, материалом и формой применительно к реальному объекту. Интерьеры и мебель были выполнены самими студентами и преподавателями. Перед студентами ставилась задача конструирования предметов из минимума элементов, каждая деталь при этом должна была выполняться в различных вариациях. Подобный подход был призван облегчить промышленное производство вещей.

С 1923 г. место Иттена занял венгерский художник Ласло Мохой-Надь (1895-1946). Произошли изменения и в руководстве учебного заведения. В 1928 г. на смену Гропиусу пришел швейцарский архитектор Ханнес Майер (1889-1954). Он ввел в программу обучения три новых дисциплины: экономику, психологию и марксизм. Майер смог сделать школу коммерчески успешной, наладив массовое производство мебели и деталей интерьера, главными принципами которых были дешевизна и минимальное количество деталей. В стенах школы создавалось большое количество предметов интерьера, посуды, мебели, ставших впоследствии визитными карточками стиля баухаус.

Под руководством Майера были созданы многие знаменитые проекты Баухауса, такие как настольная лампа по проекту В. Вагенфельда и К. Я. Юкера, предельно упрощенный по формам, геометризованный чайный сервиз Марианны Брандт, ковер Паула Клее, детская колыбель Bauhaus Cradle Петера Келера, стул «Василий» Марселя Брёйера и мн. др. Мебельные формы стиля баухаус отличали лаконичность и строгая геометричность. Стулья и кресла, как правило, не имели ручек и были сконструированы по принципу пересечения плоскостей.

В архитектуре большое внимание уделялось стандартизации жилых построек. Основной формой жилых построек были многоквартирные трех-четырехэтажные дома для рабочих и служащих с низким доходом (Volkswohnungen). Характерный пример такой постройки - дом с балконом, в котором все двери квартир выходили на общий балкон, опоясывающий снаружи каждый этаж. С балкона можно было попасть на межэтажную лестницу. Такие дома строились обычно из бетонных блоков и имели стальной каркас.

Однако коммерческий успех и популярность Баухауса не спасли школу от упразднения в связи с приходом к власти национал-социалистов. В 1930 г. Майер как чересчур «левый» архитектор был уволен, а главой школы стал Людвиг Мис ван дер Роэ (1886-1969). И хотя новое руководство пыталось сделать идеологию школы адекватной политической ситуации, уже 19 июня 1933 г. Баухаус был упразднен в качестве учебного заведения, а многие преподаватели вынуждены были эмигрировать в США. В 1937 г. в Чикаго был основан «Новый Баухауc» (директором стал Л. Мохой-Надь), а Гропиус и Брёйер организовали Школу дизайна в Гарвардском университете.