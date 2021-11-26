АВЕРМАТ (фр. Avermaete), Роже
Бельгиский поэт, романист, драматург, критик.
Основатель издательской группы «Lumière» (1924), художественный и литературный директор одноименного издательства. Основатель (1924) и директор (до 1968) Высшей школы прикладных искусств в Антверпене. Его перу принадлежат биографии великих художников — Рубенса, Рембрандта. За книгу «Рембрандт и его время» А. получил премию им. Шарля Блана Французской академемии изящных искусств. С 1921 по 1964 написал ряд театральных пьес. Произведения А. переведены на немецкий, русский, английский, польский языки. А. — член королевской академии Бельгии.
Сочинения:
La Légende du petit roi. Br., La Renaissance D’Occident, 1923;
Guillaume le Tactiturne. 1533–1584. P.: Payot, 1939;
Rembrandt et son temps. P.: Payot, 1952;
Rubens Et Son Temps. Br.: Arcade, 1977;
Nouvelle histoire de l’Art. Br.: Jacques Antoine, 1986;
Nouvelle histoire de Belgique. Br.: Jacques Antoine, 1993.
Автор статьи: А. О. Хорошева.