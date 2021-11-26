АРАГОН ЛУИ (Louis Aragon, Louis-Marie Andrieux, Луи-Мари Андрие)

Французский писатель, поэт, общественный деятель.

С 1915 учился на медицинском факультете. В 1917–1919 участвовал в I мировой войне в составе санитарного отряда, награжден орденом Военный Крест. В 1917 вышли в свет первые стихи, в 1920 — первый поэтичический сборник «Огонь радости». В 1920 А. примкнул к дадаизму, позднее с Бретоном возглавил движение сюрреализма . В это время были написаны «Волна сновидений» (1924), роман «Парижский крестьянин» (1926). В дальнейшем творчество А. стало развиваться в направлении реализма. В 1927 А. вступил во Французскую коммунистическую партию. В 1932 А. посетил СССР , побывал на стройках Урала, Магнитогорска и других областей. Свои впечатления от поездки в социалистическую Россию А. отразил в сборнике стихотворений «Ура, Урал!» (1934). Социалистические взгляды писателя также отражены в цикле «Реальный мир» (1934–51) и романе «Коммунисты» (1949–1951). В годы немецкой оккупации Франции,в ходе Второй мировой войны ) участвовал в движении Сопротивления . Лауреат Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1957), член Всемирного совета мира, награжден орденом Почетного легиона (1981).

Автор статьи: Кнорре Д.К.