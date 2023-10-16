СПО | Всеобщая история

Высадка в Нормандии

БИВОР Э.

Высадка в Нормандии - стратегическая операция союзников по высадке войск в Нормандии (Франция), начавшаяся рано утром 6 июня 1944 года и закончившаяся 31 августа 1944 года, после чего союзники пересекли реку Сену, освободили Париж и продолжили наступление к французско-германской границе. Операция открыла Западный ("второй") фронт в Европе и предопределила окончательный разгром нацистской Германии, а также решающим образом повлияла на формирование послевоенной карты Европы и мира. Высадка в Нормандии является крупнейшей десантной операцией в истории - в ней приняли участие более 3 миллионов человек, которые пересекли пролив Ла-Манш из Англии в Нормандию.Энтони Бивор вновь подтверждает свою репутацию крупнейшего военного историка, обладающего невероятной эрудицией, фантастическим умением анализировать и обобщать разрозненные исторические факты, извлекать уникальную архивную информацию с потрясающей скрупулезностью.