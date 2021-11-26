ЗАГОВОР 20 ИЮЛЯ 1944

Попытка государственного переворота в нацистской Германии.

Пред­при­ня­та оп­по­зиц. кру­га­ми в ус­ло­ви­ях рез­ко ос­лож­нив­ше­го­ся во­ен. по­ло­же­ния Гер­ма­нии (всту­п­ле­ние Крас­ной Ар­мии на тер­ри­то­рию стран Вост. Ев­ро­пы, рас­пад аг­рес­сив­но­го бло­ка, от­кры­тие Вто­ро­го фрон­та в Зап. Ев­ро­пе ). За­го­вор­щи­ки пре­сле­до­ва­ли цель фи­зи­че­ски унич­то­жить А. Гит­ле­ра, пе­ре­дать власть в стра­не ар­мии, рас­пус­тить На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­скую не­мец­кую ра­бо­чую пар­тию, СС, СД, гес­та­по, вос­ста­но­вить де­мо­кра­тич. ин­сти­ту­ты при силь­ной пре­зи­дент­ской вла­сти. Пост гла­вы го­су­дар­ст­ва пла­ни­ро­ва­лось пе­ре­дать Л. Бе­ку, рейхс­канц­ле­ра – К. Гер­де­ле­ру, глав­но­ко­манд. вер­мах­том на­зна­чить ген.-фельдм. Э. фон Виц­ле­бе­на, ко­манд. су­хо­пут­ны­ми си­ла­ми – ген.-фельдм. Э. Ром­ме­ля. Гл. за­да­чей но­во­го пра­ви­тель­ст­ва долж­но бы­ло стать за­клю­че­ние ми­ра с зап. дер­жа­ва­ми и дос­ти­же­ние пе­ре­ло­ма в вой­не про­тив СССР в поль­зу Гер­ма­нии. Да­та вы­сту­п­ле­ния за­го­вор­щи­ков два­ж­ды пе­ре­но­си­лась (с 11 ию­ля на 15 ию­ля, за­тем на 20 ию­ля). Ру­ко­во­дство пе­ре­во­ро­том в Бер­ли­не на за­клю­чит. эта­пе его под­го­тов­ки осу­ще­ст­в­ля­ли офи­це­ры ген­шта­ба су­хо­пут­ных сил – полк. К. Шенк фон Шта­уф­фен­берг, Э. фон Виц­ле­бен, ген. пе­хо­ты Ф. Ольб­рихт, ген.-полк. Э. Гёп­нер, в Па­ри­же – ген. пе­хо­ты К. Г. фон Штюльп­на­гель. В со­от­вет­ст­вии с раз­ра­бо­тан­ным пла­ном Шта­уф­фен­берг дос­та­вил в став­ку Гит­ле­ра «Вольф­шан­це» под Рас­тен­бур­гом (ны­не Кент­шин, Поль­ша) взрыв­ное уст­рой­ст­во с ча­со­вым ме­ха­низ­мом, внёс его в порт­фе­ле и ос­та­вил в по­ме­ще­нии, где Гит­лер при­ни­мал док­лад о по­ло­же­нии на фрон­тах. По­сле взры­ва за­го­вор­щи­ки, уве­рен­ные, что Гит­лер убит, по сиг­на­лу «Валь­ки­рия» на­ча­ли вы­сту­п­ле­ние в Бер­ли­не и др. го­ро­дах. Од­на­ко уже к ве­че­ру 20.7.1944, по­сле по­сту­п­ле­ния в Бер­лин со­об­ще­ния о том, что Гит­лер жив и по­лу­чил лишь лёг­кое ра­не­ние, его сто­рон­ни­ки пе­ре­шли к ак­тив­ным от­вет­ным дей­ст­ви­ям. Ве­ду­щую роль в раз­гро­ме за­го­во­ра сыг­рал бер­лин­ский ох­ран­ный ба­таль­он под ко­манд. май­о­ра (с 20.7.1944 полк., с 31.1.1945 ген.-м.) О. Э. Рем­ме­ра. К 23 ч 20.7.1944 по­пыт­ка пе­ре­во­рота бы­ла по­дав­ле­на, мн. за­го­вор­щи­ки аре­сто­ва­ны, Шта­уф­фен­берг, Ольб­рихт и ряд др. ру­ко­во­ди­те­лей и уча­ст­ни­ков за­го­во­ра рас­стре­ля­ны на мес­те. В по­сле­дую­щие ме­ся­цы по об­ви­не­нию в при­ча­ст­но­сти к за­го­во­ру на­ци­ст­ские вла­сти аре­сто­ва­ли св. 7 тыс. чел., в т. ч. ок. 700 офи­це­ров, ок. 200 чел. бы­ли каз­не­ны. За­го­вор 20.7.1944 рас­смат­ри­ва­ет­ся ис­то­рио­гра­фи­ей ФРГ в ка­че­ст­ве важ­ней­ше­го со­бы­тия внут­ри­гер­ман­ско­го со­про­тив­ле­ния гит­ле­ров­ской дик­та­ту­ре.

Автор статьи: О. В. Виш­лёв.

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