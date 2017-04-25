В своих надо верить. К годовщине начала антифашистского восстания на севере Италии 25 апреля 1945 года Бенито Муссолини под напором восставших бежал из Милана. Дата начала массового восстания отмечается в Италии как национальный Праздник Освобождения. На чтение: 2 минуты

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25 апреля 1945 года Бенито Муссолини под напором восставших бежал из Милана. Дата начала массового восстания отмечается в Италии как национальный Праздник Освобождения.

Современным восточным европейцам, почитающим Шухевича, «лесных братьев», «проклятых солдат» или просто национально ориентированных эсэсовцев, итальянцев понять трудно. Имея, по восточноевропейским понятиям, великого человека едва ли не уровня самого Бандеры, то есть Муссолини, в Риме каждый год на самом высоком государственном уровне почитают своих бойцов Сопротивления. 25 апреля на римской площади Венеции всё руководство страны вне зависимости от политических взглядов возлагает венок к могиле Неизвестного солдата у Алтаря Отечества. А народ празднует, включая исторические реконструкции с пленением и казнью дуче. Желающих отменить антифашистский праздник почти нет, а тех, кто есть, уже давно называют неофашистами, и добраться до власти у них нет ни малейшего шанса.

Конец величия Бенитушки

А ведь фашизм и как слово, и как политическое течение зародился именно в Италии и долгие годы – до того, как страна 10 июня 1940 года вступила во Вторую мировую войну на стороне фашистской Германии, – эти идеи имели преобладающее влияние на умы итальянцев.

Бывший социалист Муссолини, которого его любовница с российскими корнями Анжелика Балабанова звала Бенитушкой, находился у власти с 1922 года и внешне за счёт новой напористой идеологии обеспечил Италии невиданное с древнеримских времён величие. С дуче стали считаться все великие державы, а после захвата Эфиопии и образования оси Берлин–Рим–Токио Муссолини внушал своим гражданам, что Италия теперь тоже великая держава.

Но, связавшись с Гитлером, римский диктатор уже в 1943 году почувствовал себя чужим среди своих. Путешествие итальянцев под Сталинград (десятки тысяч погибших и пленных) сочеталось с потерей Италией своих африканских колоний под напором западных союзников. Уже 25 июля 1943-го Муссолини был арестован, в сентябре Италия капитулировала, но такой исход Гитлера никак не устроил. Дуче освободили люди головореза Отто Скорцени, а фюрер вернул ему власть в марионеточной Итальянской социальной республике, отжав часть территорий в пользу своего рейха. Резиденция бывшего кумира нации, а ныне послушной марионетки Гитлера, отныне находилась в Милане.

Добровольцы свободы

Более полутора лет западные союзники пытались избавить Италию от власти гитлеровцев и дуче. Обычные итальянцы могли бы последовать примеру чехов: спокойно ждать, когда их освободят великие державы. Именно эту философию воспроизводит Ксения Собчак, полагая, что главное право человека – свободно располагать собственной задницей.

Итальянских партизан между тем волновала судьба собственной страны. Известия о быстром продвижении Красной армии вдохновляли партизан, а ряды их росли стремительно: если в феврале-марте 1944 года только в Северной Италии их насчитывалось 20-30 тысяч человек, то уже к 15 июня – 82 тысячи. Среди бойцов Сопротивления были и советские люди, бежавшие из лагерей – об этом в 1960-е годы по повести Василя Быкова был снят хороший фильм «Альпийская баллада» со Станиславом Любшиным в главной роли.

Борцы с Гитлером и Муссолини осознанно объединялись и уже в июне 1944-го создали единую партизанскую армию – Корпус добровольцев свободы (КДС). Это была могучая сила – Флоренцию в августе того же года освобождали почти 30 тысяч партизан. А к концу апреля 1945 года партизан было уже 224 тысячи. Идеология дуче, вдалбливаемая в итальянцев долгие годы, стремительно теряла сторонников, а сам вождь оказался в роли самого настоящего врага народа. Потому-то и внутри марионеточной Итальянской социальной республики активно действовали свои организации, например, под носом у дуче в Милане – Комитет национального освобождения Северной Италии (КНОСИ).

Именно этот комитет подготовил начавшееся 25 апреля с Генуи всеобщее национальное восстание, в итоге которого были освобождены около 100 итальянских городов, в том числе Милан, Турин, Венеция, Болонья. Конец Муссолини был предрешён. Пытавшийся бежать в Швейцарию дуче был схвачен в форме гитлеровского унтер-офицера партизанами из гарибальдийской бригады и по решению КНОСИ 28 апреля был расстрелян в деревне Пеццегра вместе с любовницей Кларой Петаччи. Трупы обоих привезли в Милан и повесили вверх ногами на автозаправке, где в 1944-м совершались казни партизан.

Начиная войну на стороне Гитлера, Италия выходила из неё с гордо поднятой головой.

Президент-партизан

Но любые героические порывы рано или поздно заносит песком текущих событий. Итальянская послевоенная политика с её частой сменой правительств, мафией, левыми и правыми экстремистами, коррупцией часто подталкивала избирателя к мечтам о «сильной руке». Но фантазии эти никогда не доходили до серьёзной поддержки сил, стремящихся вернуть времена дуче. А вот память о подвигах антифашистов чтут без длинных рассуждений о том, что время было непростое. 25 апреля было объявлено праздником в 1946 года, а закон от мая 1949-го приравнял его к Рождеству и 1 мая.

Традиции Сопротивления долго сохранялись в итальянской политике. 25 апреля 1945-го о начале восстания по радио Милана объявил социалист Алессандро Пертини, просидевший при Муссолини 17 лет в тюрьме. После поимки дуче он возражал против суда над ним и приложил руку к решению о его казни.

В 1978 году 82-летнего Пертини с 16-й попытки избрали в парламенте президентом Италии. Должность главы государства на Апеннинах представительская и по большей части номинальная, но энергичный борец с фашизмом именно в этой роли стал мировой знаменитостью. Тото Кутуньо вставил его в свой хит, назвав партизаном в качестве президента.

11 июня 1982 года Пертини в свои 86 стал одним из главных героев финала чемпионата мира по футболу между Италией и ФРГ. 86-летний старичок лично подбодрил перед матчем каждого футболиста, бурно радовался итальянским голам и итоговой победе на глазах у мрачного канцлера Гельмута Шмидта, прошедшего войну в составе гитлеровской армии. В газетах потом написали, что благодаря Пертини апрель 1945-го и германская капитуляция повторились ещё раз.

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Почитая антифашистскую историю Второй мировой и превращая её в национальный праздник, итальянцы обозначают разумную преемственность собственного прошлого. Линия от давших независимость Италии в XIX веке гарибальдийцев к поймавшим Муссолини партизанам-гарибальдийцам ведёт к правильному и оправданному подъёму национального духа. Восточным европейцам есть у кого поучиться.