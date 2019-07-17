Убить Гитлера: почему провалилась операция «Валькирия» 20 июля 1944 года состоялось самое громкое, но неудачное покушение на немецкого фюрера Адольфа Гитлера История покушений на руководителя нацистской Германии насчитывает немало эпизодов. Ещё задолго до начала Второй мировой войны отдельные лица или группы заговорщиков вынашивали планы, иногда даже решались на отчаянные попытки убить Гитлера. К сожалению, все покушения оканчивались неудачей. В 1932 году Гитлера пытались отравить салатом, в том же году ему присылали пропитанное ядом письмо. Двумя годами позже бывший военный Йозеф Рёмер планировал «убить собаку», но был схвачен гестаповцами. Вслед за ним Гельмут Хирш (кстати, член нацистского кружка) хотел взорвать фюрера, но и он был схвачен с... На чтение: 4 минуты

20 июля 1944 года состоялось самое громкое, но неудачное покушение на немецкого фюрера Адольфа Гитлера

История покушений на руководителя нацистской Германии насчитывает немало эпизодов. Ещё задолго до начала Второй мировой войны отдельные лица или группы заговорщиков вынашивали планы, иногда даже решались на отчаянные попытки убить Гитлера. К сожалению, все покушения оканчивались неудачей.

В 1932 году Гитлера пытались отравить салатом, в том же году ему присылали пропитанное ядом письмо. Двумя годами позже бывший военный Йозеф Рёмер планировал «убить собаку», но был схвачен гестаповцами. Вслед за ним Гельмут Хирш (кстати, член нацистского кружка) хотел взорвать фюрера, но и он был схвачен с бомбами до осуществления задуманного. Психически больной Йозеф Томас и швейцарец Морис Баво планировали стрелять в Гитлера, но и у них ничего не вышло.

Тот самый плотник Эльзер и пивной зал после взрыва

Источник: kykyryzo.ru

Уже после начала войны Гитлера хотел взорвать в Варшаве бывший польский генерал Михал Токаржевски-Карашевич, но и в этот раз фюрера спасла судьба: «парад победы» над Польшей развернулся, и Гитлер был в другом месте, бомбу заложить не удалось. Позже плотник Иоганн Эльзер спланировал взрыв Гитлера в пивной, в которой тот выступал каждый год в годовщину «Пивного путча», однако в этот раз погибло немало нацистов, но Гитлер уцелел: фюрер ушел с выступления всего за 7 минут до взрыва.

Последней попыткой до «Валькирии» стало покушение Фабиана фон Шлабендорфа, офицера германской армии. Он передал подполковнику Хайнцу Брандту, летевшему на совещание к фюреру, бутылки с коньяком, начиненные взрывчаткой, но бомба просто не детонировала. Чуть позже аналогичную неудачу потерпел и полковник барон фон Герсдорф. Кстати, по иронии судьбы, Брандт сыграет свою роль и 20 июля 1944 года. Но обо всем по порядку.

Что такое операция «Валькирия»?

Любопытно, но факт: под операцией с кодовым наименованием «Валькирия» в рейхе подразумевался план прикрытия государственных, административных, военных и других жизненно важных внутренних объектов Германии в случае восстаний и других непредвиденных ситуаций. Этот план должен был осуществляться силами так называемой Резервной армии. Эта армия находилась во внутренних регионах страны. Особо важные и боеспособные части были сосредоточены вокруг и внутри Берлина. Кстати, это лишний раз доказывает, что высшее нацистское руководство всерьез опасалось внутренних волнений в стране и на этот случай содержало возле столицы крупные силы.

Подготовкой плана «Валькирия» с 1942 года занимался лично заместитель командующего Резервной армией генерал Фридрих Ольбрихт – активный участник заговора против Гитлера. Интересно, что сам фюрер одобрил этот план, да и вся его разработка велась с ведома Гитлера.

Кто был в оппозиции?

Не секрет, что многим в Германии был противен и нацистский режим, и лично Гитлер. Кто-то невзлюбил его из-за человеконенавистнической политики, кто-то считал безумием план по втягиванию Германии в новую мировую войну. Были и другие причины – от социальных до политических.

Полковник Штауффенберг в 1926 году

Источник: upload.wikimedia.org

Особенной кастой среди тех, кто был против нацистов и Гитлера, были старые прусские военные (их называли юнкерами) и влиятельные политики. Интересно, что многие из них поначалу сочувствовали идеям НСДАП и приложили свою руку к формированию и укреплению нацистского Третьего рейха. Взгляните, что писал своей жене в 1939 году главный исполнитель покушения на Гитлера 20 июля 1944 года полковник фон Штауффенберг из оккупированной Польши:

«Население — невероятный сброд. Много евреев и полукровок. Этим людям хорошо, когда ими управляешь кнутом. Тысячи заключенных пригодятся для сельского хозяйства Германии. Они трудолюбивы, послушны и нетребовательны».

Нетрудно догадаться, каких взглядов придерживался этот человек. Более того, активно поддерживали заговор Яльмар Шахт – известный банкир и в большой степени архитектор немецкого экономического чуда в предвоенные годы, бывший прусский министр финансов и глава «дойчебанка» Йоханнес Попиц, дипломат Ульрих фон Хассель и некоторые другие высокопоставленные гражданские чиновники, глава абвера (немецкой военной разведки и контрразведки) адмирал Канарис и некоторые его подчиненные.

Заговорщики перед покушением. Кадры из х/ф «Операция Валькирия»

Источник: dvhab.ru

Но всё же основной костяк заговора составили высшие военные чины. В их число включены имена фельдмаршалов фон Вицлебена и фон Браухича, генералов Гёпнера, Бека, Гальдера, фон Трескова и многих других. Было также множество военных чином ниже, в их число вошел и полковник фон Штауффенберг. Среди военных было много и тех, кто не присоединился к заговору, но знал о нем и молчаливо поддерживал. К примеру, известный «Лис пустыни» фельдмаршал Роммель и не менее известный бывший командующий группой армий «Центр» фельдмаршал фон Бок.

Отдельно следует упомянуть политические взгляды этих господ-заговорщиков. Если вы думаете, что они были на стороне добра и хотели как-то изменить политику Германии, то вы жестоко ошибаетесь. Большинство старых прусских юнкеров были сторонниками жесткой монархии, националистами и милитаристами. То, что им претила власть Гитлера, совсем не означало, что они не устроили бы сепаратных переговоров с союзниками против СССР, о чем так много рассуждали в конце войны даже ярые нацисты, или не продолжили бы исподтишка политику геноцида «неарийских» народов.

Подготовка«Валькирии»

Заговорщики долго готовились и копили силы, а главное – смелость. Их шанс настал 20 июля 1944 года. Совершив неудачную попытку 15-го числа, полковник фон Штауффенберг был полон решимости исполнить задуманное. Для этого у него было всё, что нужно. Потерявший кисть правой руки, пальцы на левой и левый глаз в ходе боев в Африке, награжденный герой не вызывал подозрений. Более того, за месяц до покушения полковника назначили начальником штаба той самой Резервной армии, а этом качестве он получал доступ «к телу» фюрера в его секретной ставке «Вольфшанце» (Волчье логово), расположенной неподалеку от Растенбурга в Восточной Пруссии.

За пять дней до покушения на Гитлера полковник Штауффенберг (крайний слева) случайно встретился с фюрером возле ставки «Волчье логово»

Источник: genadiafanassjev.blogspot.com

У заговорщиков оставались только три проблемы: первая – непосредственное убийство вождя, вторая – нерешительный и подозрительный командующий Резервной армии генерал-полковник Фридрих Фромм и третья – фанатично преданные Гитлеру войска СС, расквартированные в Берлине.

План предусматривал решение всех трех проблем. Но если с первой всё понятно, то Фромма нужно было арестовать или переманить на свою сторону, а эсэсовцев – разоружить и арестовать.

Провал плана

Около 7 утра 20 июля 1944 года Штауффенберг с адъютантом вылетел в ставку Гитлера. Попав на совещание, полковник, ссылаясь на плохой слух после ранения, попросил место ближе к фюреру. В своём кожаном портфеле он держал бомбу с химическим взрывателем. Раскушенная капсула с кислотой приводила адскую машину в действие с замедлением в 10 минут. Поставив портфель под стол, поближе к Гитлеру, полковник вышел, сославшись на телефонный разговор. Он быстро покинул ставку, охрана не задержала его, взрыв погремел в 12.42. Поскольку из-за жары совещание перенесли из бункера в летнее помещение на открытом воздухе, полковник, видевший гриб от взрыва, был уверен в успехе.

Он не мог знать, что тот самый подполковник Брандт, о котором мы упоминали ранее, занял его место и переложил мешавший ему портфель за тяжелую дубовую тумбу стола, которая и спасла Гитлера, приняв на себя основную часть взрыва. Четверо офицеров погибли, многие были контужены и ранены, но сам фюрер (словно по дьявольскому везению) отделался лишь царапинами и легкой контузией.

Майор Ремер - его войска подавили путч,кадры их х/ф «Операция Валькирия»

Источник: pinterest.ru

После этого события развивались стремительно. Заговорщики попытались поднять Резервную армию и перехватить власть в столице в свои руки. Поскольку Штауффенберг был уверен в успехе взрыва, мятежники действовали так, будто Гитлера уже нет в живых.

Командующего Резервной армией Фромма арестовали, а части армии по приказу Ольбрихта стали занимать Берлин согласно плану «Валькирия». Но был допущен серьезный просчёт: информационная блокада ставки Гитлера провалилась, линии связи СС работали, а военные каналы быстро восстановили связь. Фельдмаршал Кейтель из ставки звонил в Берлин и утверждал, что Гитлер жив. Это остановило многих колеблющихся военных.

Ключевую роль сыграл командир элитного батальона майор Отто-Эрнст Ремер. В самый важный момент около 19.00 Ремер прибыл в квартиру министра пропаганды Йозефа Геббельса. Министр соединил его по телефону лично с Гитлером, который велел подавить мятеж и присвоил Ремеру звание полковника. Тот повиновался. В короткий срок его батальон и собранные им другие части, которыми он руководил из квартиры Геббельса, взяли под контроль город, в том числе важные здания и штаб сухопутных войск, в котором находились заговорщики. Более того, Фромму стало известно, что фюрер остался жив, и он пытался арестовать заговорщиков, так как был согласен им помогать только в случае смерти Гитлера. Однако Фромм сам оказался под арестом. Офицеры штаба во главе с полковником Гербером потребовали от заговорщиков объяснений, в ходе спора завязалась перестрелка, Штауффенберг был ранен. К 23.30 всё было кончено. Фромм с верными офицерами и войсками взял под арест всех мятежников.

Ни один из пунктов плана реализовать не удалось. Только во Франции генерал Штюльпнагель, сочувствовавший мятежу, смог идеально провести операцию по аресту всех нацистских и эсэсовских чиновников, однако в этом уже не было смысла.

Последствия

Последствия этого путча, который теоретически мог завершить войну, были ужасными: казнено почти 5 тысяч человек, среди них высшие военные и гражданские чиновники, многие из них, такие как Роммель, по сути не участвовавшие в заговоре, поплатились за него жизнью. Более 7 тысяч человек было арестовано, людей казнили на гильотинах и вешали на рояльных струнах за мясной крюк, прибитый к потолку. Гитлер требовал «забивать мятежников как скот».

Комната для совещаний после взрыва

Источник: pinterest.ru

Штауффенберг, Ольбрихт, Бек и несколько других офицеров-заговорщиков были расстреляны Фроммом сразу, в ночь с 20 на 21 июля 1944 года, во дворе штаба резерва сухопутных войск. Фромм, который хотел снять с себя ответственность и заодно убрать свидетелей, чуть позже был арестован и казнен. Среди первых казнённых был 1 фельдмаршал, 19 генералов, 26 полковников, 2 посла, 7 дипломатов другого уровня, 1 министр, 1 промышленник, 3 государственных секретаря, начальник полиции Берлина и начальник криминальной полиции рейха. Репрессии продолжились вплоть до конца войны и смерти самого Гитлера.

Неизвестно, насколько план заговорщиков был выполним. Во многом из-за своей мягкотелости и неуверенности они не смогли довести дело до конца. Неизвестно, что произошло бы и в случае их успеха. История могла бы пойти совсем иначе. Но обладавший буквально потусторонним везением Гитлер смог пережить и это покушение. Сейчас, в современной Германии, заговорщики 20 июля 1944 года считаются национальными героями, борцами за свободу и права людей, их прославляют многочисленные фильмы и книги, периодически выходящие в продажу и на широкие экраны. Однако мы можем с уверенностью сказать одно: единственным удачным покушением на жизнь кровавого палача Гитлера стала Берлинская операция Красной Армии. А советские солдаты и офицеры стали теми героями, которые своим трудом и кровью положили конец жизни фюрера и Второй мировой войне в Европе.

Обложка: полковник Штауффенберг и генерал Ольбрихт, кадры их х/ф «Операция Валькирия». Источник: Film.ru