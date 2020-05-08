Освобождение Корейского полуострова В августе 1945 года, после объявления Советским Союзом войны Японской империи силы Красной Армии и Тихоокеанского Флота приступили к освобождению Корейского полуострова от длившейся почти 35 лет иноземной оккупации. На чтение: 1 минута

В августе 1945 года, после объявления Советским Союзом войны Японской империи силы Красной Армии и Тихоокеанского Флота приступили к освобождению Корейского полуострова от длившейся почти 35 лет иноземной оккупации.

Стратегическими задачами на этом участке для войск 1-го Дальневосточного фронта под командованием маршала К.А. Мерецкова был прорыв японских оборонительных позиций, выход в тыл основным вражеским укреплениям в Манчжурии и пресечение эвакуации частей Квантунской армии на Японские острова, где они могли бы продолжить сопротивление. Важной частью наступательных действий советской группировки в этом районе стали последовательные тактические десантные операции восточно-корейских портах Юки, Расин, Сэйсин, Дзёсин и Гэндзан. Наибольшее сопротивление противника советские войска встретили в Сэйсине, где 13-17 августа 1945 передовым отрядам десантников пришлось оборонять ряд плацдармов от превосходящих японских сил. Бойцы 13-й бригады морской пехоты понесли серьёзные потери, но смогли сорвать японскую эвакуацию и продержаться до подхода 17 августа передовых частей 25-й армии.

За мужество и героизм 16 участников десантной операции были удостоены звания Герой Советского Союза. Среди них и Мария Никитична Цуканова (удостоена посмертно), ставшая единственной женщиной ставшей Героем Советского Союза за подвиг, совершенный в ходе советско-японской войны.

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