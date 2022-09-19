Мифы о камикадзе Японцы прозвали тайфун-спаситель «божественным ветром»: «ками» – «божество», «кадзе» – «ветер» На чтение: 2 минуты

Есть легенда о том, как монгольские орды во время своих завоеваний решили вторгнуться на острова Восходящего Солнца. В 1274 году воины хана Хубилая погрузились на корабли, и японские силы не смогли бы удержать натиск монголов. Тогда жители островов взмолились своим богам об избавлении от нашествия. И на Корейский пролив обрушился торнадо. Он уничтожил монгольский флот на подступах к японским берегам. Такое же чудесное спасение Японии случилось в 1281 году. Радостные японцы прозвали судьбоносный тайфун-спаситель «божественным ветром»: «ками» – «божество», «кадзе» – «ветер».

Божественный ветер

По крайней мере, так гласят древние легенды. Но мотивами тех легенд воспользовались и цивилизованные люди во времена, когда моря оберегали не боги, а бороздили линкоры и авианосцы, когда духами выступали воины, закованные в крылатые машины. То есть во времена, когда легенда должна была оставаться лишь легендой. Но действие было отдано на волю вполне конкретных субъектов. Что есть миф, а что реальность войны на Тихом океане, чем знамениты носители божественного ветра новой эпохи, именуемые «камикадзе», – мы разберем в этой статье.

Тайфун над Тихим океаном

После грандиозных успехов Японии на начальном этапе войны, в середине 1942 года маятник судьбы совершил движение не в сторону императорских войск. Это особенно почувствовалось после битвы за Мидуэй, что считается переломом в тихоокеанской кампании (по иронии судьбы midway – середина пути). Тогда японское командование осознало, что методы ведения войны, благодаря которым они достигли внушительных результатов, уже не действенны, необходимо придумывать новые способы эффективной борьбы. Тут-то и зарождается первый миф: «камикадзе – детище авиации».

На самом же деле в сухопутных частях еще с 1942 года существовали спецотряды диверсантов, которых должен был направить «дух Тэйсинтай». Предполагалось, что они нанесут врагу максимальный ущерб в самых дерзких вылазках. Цель – выполнить задачу вроде подрыва, саботажа и так далее любой ценой. И об «обратном билете» для многих из этих солдат речи не велось. Фактически такая тактика делала их смертниками.

Умереть нельзя выжить

Один из самых распространённых мифов: «культ смерти в бою – обязательная составная часть менталитета милитаристской Японии». Считалось, что камикадзе всегда были в вооруженных силах страны. На самом же деле атаки самоубийц были оружием последнего шанса, и чем хуже обстояли дела на фронтах, тем чаще практиковалось. Особые соединения в сухопутных частях появились в 1942 году, в авиации – в 1944-м, примерно в это же время камикадзе появились и во флоте. Однако пропаганда, апеллирующая к специфике военной культуры и менталитета японцев, разумеется, использовалась для идеологической обработки, для создания бравадной ауры вокруг камикадзе.

Оружие последнего шанса требует на свое создание минимальных затрат. Поэтому существует миф о том, что камикадзе атаковали, используя исключительно старую технику. И да, и нет. Действительно, для атак использовали устаревшие машины – с них снимали все лишнее, нагружали взрывчаткой и отправляли в последний полет. Но делались для таких атак и специальные аппараты. Например, планер со взрывчаткой, подвешиваемый под бомбардировщиком, самолет-снаряд «Охка», заминированные деревянные катера, которые должны были атаковать вражеские суда у берега. На флоте даже создали специальные пилотируемые торпеды-самоубийцы с экипажем из одного человека. В конце войны планировалось применять самые простые средства – кумулятивные мины на шесте. Солдат с такой миной должен был броситься на танк, чтобы наверняка подорвать его. Аналогично мог поступить водолаз, ткнув миной в борт корабля. Впрочем, в обоих случаях остаться невредимыми шанса у них не было.

Страх смерти силен, но тысячам японцев удалось преодолеть его, – если не погибнув в самоубийственных атаках, то обучившись в школах камикадзе. Согласно этому умозаключению бытует миф: «камикадзе – чокнутые фанатики с промытыми мозгами». Однако этот образ сформировали журналисты и киношники сразу после войны. Разумеется, была и пропаганда, были и идейные солдаты, шедшие на смерть добровольно, но большая часть бойцов попала в отряды камикадзе ближе к концу войны. Тогда добровольное вступление в спецотряды заменялось принудительными методами вербовки: в ходу были психологическое давление и уловки, «выбор без выбора», групповая обработка и, конечно, пропаганда, обещающая славу на земле и вечное блаженство после жизни. По воспоминаниям выживших, они воспринимали свой судьбоносный выбор как печальную необходимость, как долг, а не как святую цель во имя Империи, и были обрадованы, когда узнали, что им по каким-то причинам не придется совершать свою последнюю атаку. Тем не менее после войны к ним зачастую относились с подозрением.

Мнение о камикадзе менялось по мере появления информации о них: публикаций в прессе, заявлений очевидцев, исторических исследований. Однако, мы надеемся, что человечеству больше не придется сталкиваться с подобным явлением.