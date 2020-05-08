Маньчжурия в годы Великой Отечественной войны В ночь на 9 августа 1945 г. Советский Союз, выполняя союзнические обязательства и в целях обеспечения безопасности своих дальневосточных границ, вступил в войну против Японии. На чтение: 1 минута

В ночь на 9 августа 1945 г. Советский Союз, выполняя союзнические обязательства и в целях обеспечения безопасности своих дальневосточных границ, вступил в войну против Японии. Важнейшим звеном японской обороны являлись укрепрайоны Квантунской армии, дислоцированной на территории оккупированной Маньчжурии (Северо-Восточный Китай).

К лету 1945 г. японцы имели в Маньчжурии 17 укрепрайонов, 4,5 тыс. дотов и дзотов, многочисленные аэродромы и посадочные площадки. Квантунская армия располагала 1 млн человек. Чтобы преодолеть сильные укрепления, нужны были не только мужественные, но и опытные войска. Советское командование к началу войны на Дальнем Востоке перебросило сюда дополнительные силы, освободившиеся на западе после победы над фашистской Германией. Общая численность объединений Красной Армии на Дальневосточном ТВД достигла к началу августа 1,7 млн человек. В июле 1945 г. было образовано Главное командование советскими войсками на Дальнем Востоке, которое возглавил Маршал Советского Союза А.Василевский.

Высокие темпы продвижения советских и монгольских войск в центральной части Маньчжурии поставило японское командование в безвыходное положение. В связи с успехом в Маньчжурии 2-й Дальневосточный фронт частью сил перешел в наступление на Сахалине. Заключительным этапом войны против Японии явилась Курильская десантная операция. Советский Союз одержал победу на Дальнем Востоке в кратчайшие сроки. В общей сложности противник потерял свыше 700 тыс. солдат и офицеров, из них 84 тыс. убитыми и более 640 тыс. пленными. Советские потери составили 36,5 тыс. человек, из них убитыми и пропавшими без вести 12 тыс.

2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту американского линкора «Миссури» японские правители в присутствии полномочных представителей СССР, США, Китая, Великобритании, Франции и других союзных государств подписали Акт о безоговорочной капитуляции Японии. Так закончилась Вторая мировая война, длившаяся шесть долгих лет.

Медалью «За Победу над Японией» награждено более 1 800 000 человек.

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