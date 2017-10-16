Краткий курс истории. Вешали по одному 16 октября 1946 года в Нюрнбергской тюрьме был приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный на Нюрнбергском процессе (20 ноября 1945 – 1 октября 1946) нацистским преступникам. Борис Полевой, советский писатель и свидетель казни, писал: «Вешали по одному, но чтобы скорее закончить, очередного нациста вводили в зал тогда, когда предыдущий еще болтался на виселице…» Уникальный суд Нюрнбергский процесс стал уникальным потому, что в международной судебной практике подобного явления прежде не случалось. Впервые в истории в заседаниях (а их было 403 за 10 месяцев процесса) участие приняли несколько стран, был нарушен принцип независимости и нейтральности судей, представленных потерпевшей стороной. Сторона обвинения заранее... На чтение: 1 минута

16 октября 1946 года в Нюрнбергской тюрьме был приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный на Нюрнбергском процессе (20 ноября 1945 – 1 октября 1946) нацистским преступникам.

Борис Полевой, советский писатель и свидетель казни, писал: «Вешали по одному, но чтобы скорее закончить, очередного нациста вводили в зал тогда, когда предыдущий еще болтался на виселице…»

Уникальный суд

Нюрнбергский процесс стал уникальным потому, что в международной судебной практике подобного явления прежде не случалось. Впервые в истории в заседаниях (а их было 403 за 10 месяцев процесса) участие приняли несколько стран, был нарушен принцип независимости и нейтральности судей, представленных потерпевшей стороной. Сторона обвинения заранее договорилась не обсуждать вопросы, касавшиеся неоднозначных действий подсудимых в войне и накануне (например, пакт Молотова-Риббентропа и Мюнхенский сговор). В зависимости от тяжести преступлений и степени вины подсудимых им выносились такие приговоры, как казнь через повешение, пожизненное заключение, 20, 15 и 10 лет заключения или оправдание.

Список преступников

Изначально список обвиняемых состоял из 24 высших руководителей нацистов. Но повешены были только 10. Дело в том, что четверых трибунал оправдал (чего не признала советская сторона), еще семеро получили различные тюремные сроки. Из 12 приговоренных к казни двое так и не добрались до виселицы. Рейхсминистр Герман Геринг сумел раздобыть и принять капсулу с ядом прямо в своей камере за несколько часов до казни. На процессе он, как и большинство соратников, так и не признал своей вины и вел себя вызывающе до самого конца. Сложнее дело обстояло с личным секретарем Гитлера – Мартином Борманом. Трибунал приговорил его к казни заочно, поскольку победители не были вполне убеждены в факте его смерти, хотя располагали такой информацией. Лишь в 1972 году в Берлине были обнаружены останки, идентифицированные как останки Бормана. В 1998 году тест ДНК, проведенный с помощью крови сына Бормана, подтвердил предыдущие результаты.

Судьба выживших

С 1946 по 1949 год прошли 12 Малых Нюрнбергских процессов. На них судили нацистских деятелей меньшего масштаба. Дела вел не Международный военный трибунал, а военное командование США, используя право самостоятельно судить нацистов на своей оккупационной зоне. Среди этих процессов наиболее известны два: суд над нацистскими врачами и судьями. Что касается осужденных на тюремное заключение нацистов первым Нюрнбергским процессом, то Бальдур фон Ширах (немецкий партийный деятель) вышел на свободу в 1966 году и прожил до 1974-го. В том же году на свободу вышел Альберт Шпеер (умер в 1981 году), личный архитектор Гитлера, рейхсминистр вооружений и боеприпасов. Последний в своих воспоминаниях писал: «Я никогда не забуду один фотодокумент, изображающий еврейскую семью, идущую на смерть: мужчина со своей женой и своими детьми на пути к смерти. Он и сегодня стоит у меня перед глазами. <…> Наказание, всегда мало пригодное для измерения исторической ответственности, положило конец моему гражданскому существованию. А та фотография лишила мою жизнь основы. Она оказалась долговечнее приговора».