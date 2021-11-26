НАГАСАКИ

Го­род в Япо­нии , административный центр пре­фек­ту­ры На­га­са­ки.

Нас. 438,2 тыс. чел. (2012). Рас­по­ло­жен на зап. по­бе­режье о. Кю­сю (за­ни­ма­ет п-ов На­га­са­ки и юж. часть п-ова Ни­си­со­но­ги). Порт в зал. На­га­са­ки Вост.-Ки­тай­ско­го м.; па­ром­ное со­об­ще­ние с о-ва­ми Го­то и др. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог, в т. ч. ско­ро­ст­ная ма­ги­ст­раль «На­га­са­ки» (То­су – На­га­са­ки). Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Н. (в г. Ому­ра, на о. Ми­но­си­ма, в зал. Ому­ра – при­мер­но в 18 км к се­ве­ру от цен­тра Н.; 2,6 млн. пас­са­жи­ров в 2005).

Го­род на­чал фор­ми­ро­вать­ся на мес­те ры­бац­кой де­рев­ни (из­вест­на с 12 в.) по­сле от­кры­тия в 1571 га­ва­ни Н. для иностр. тор­гов­ли. В кон. 16 в. – 1639 центр ка­то­лич. мис­сио­нер­ст­ва. В 1634–36 в га­ва­ни на­сы­пан ис­кусств. о. Дэд­зи­ма (Дэ­си­ма), на ко­то­ром раз­мес­ти­лась пор­туг. фак­то­рия. В кон. 1630-х гг. пор­ту­галь­цы, об­ви­нён­ные в об­ра­ще­нии в ка­то­ли­че­ст­во ме­ст­но­го на­се­ле­ния (япон­цы-хри­стиа­не со­ста­ви­ли со­ци­аль­ную ба­зу Си­ма­бар­ско­го вос­ста­ния 1637–38), бы­ли из­гна­ны из Н.; на о. Дэд­зи­ма с о. Хи­ра­до бы­ла пе­ре­не­се­на ни­дерл. фак­то­рия. В пе­ри­од внеш­не­по­ли­тич. изо­ля­ции Япо­нии (с 1639) Н. – един­ст­вен­ный порт стра­ны, че­рез ко­то­рый ве­лась ог­ра­нич. тор­гов­ля с Ни­дер­лан­да­ми и Ки­та­ем. С пред­ло­же­ни­ем ус­та­но­вить тор­го­вые от­но­ше­ния с Япо­ни­ей Н. по­се­ща­ли рос. по­соль­ст­ва Н. П. Ре­за­но­ва (1804–05) и Е. В. Пу­тя­ти­на (1853–54). В 1859 Н. от­крыт для иностр. тор­гов­ли; в 1855–1861 по­строе­на су­до­строит. верфь (са­мая боль­шая ча­ст­ная верфь в Япо­нии до 1945, с 1887 при­над­ле­жит ком­па­нии «Mi­t­subishi»). С 1871 Н. – адм. центр пре­фек­ту­ры На­га­са­ки, в 1889 по­лу­чил ста­тус го­ро­да. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны (9.8.1945) амер. ВВС сбро­си­ли атом­ную бом­бу на Н. (по­гиб­ло ок. 75 тыс. чел.; пол­но­стью раз­ру­ше­но или серь­ёз­но по­вре­ж­де­но ок. 40% зда­ний). С 1956 в Н. не­од­но­крат­но про­хо­ди­ли ме­ж­ду­нар. кон­фе­рен­ции по за­пре­ще­нию ядер­но­го ору­жия.

Сре­ди са­мых ста­рых со­хра­нив­ших­ся по­стро­ек Н. – син­тои­ст­ское свя­ти­ли­ще Су­ва (нач. 17 в., ре­кон­ст­рук­ция – 1984); буд­дий­ские мо­на­сты­ри сек­ты ху­ан­бо (оба­ку) шко­лы чань – Ко­фу­куд­зи (ос­но­ван в 1620) и Со­фу­куд­зи (ос­но­ван в 1629; Зал Буд­ды, 1646; во­ро­та Дай­ип­по­мон, 1694) в рус­ле кит. ар­хи­тек­ту­ры ди­на­стии Мин, и ка­мен­ный мост Мэ­га­нэ­ба­си (1634), на­хо­дя­щие­ся на тер­ри­то­рии Ки­тай­ско­го квар­та­ла. К се­ве­ру, на мес­те эпи­цен­тра взры­ва атом­ной бом­бы, рас­по­ло­жен Парк ми­ра (1955) с мо­ну­мен­та­ми в па­мять о по­гиб­ших (в т. ч. ал­ле­го­рич. ста­туя «Мир», 1955, скульп­тор Ки­та­му­ра Сэй­бо) и раз­ва­ли­на­ми нео­ро­ман­ско­го ка­то­лич. со­бо­ра Ура­ка­ми (1895; вос­ста­нов­лен вбли­зи пер­во­на­чаль­но­го мес­та, 1959); ря­дом – Му­зей атом­ной бом­бы (1996, ар­хит. бю­ро «Kume Sek­kei») и Нац. ме­мо­ри­аль­ный зал ми­ра, по­свя­щён­ный жерт­вам взры­ва атом­ной бом­бы (2000–02, арх. Ку­рю Аки­ра) в сти­ле не­омо­дер­низ­ма. У га­ва­ни – рай­оны по­се­ле­ния ино­стран­цев Дэд­зи­ма (му­зей с вос­ста­нов­лен­ны­ми по­строй­ка­ми, 19 в.) и Оран­да-Дза­ка (за­страи­вал­ся с сер. 19 в. адм. зда­ния­ми, жи­лы­ми до­ма­ми и шко­ла­ми в ко­ло­ни­аль­ном сти­ле), а так­же Му­зей Гло­вер-Гар­ден с вил­ла­ми ино­стран­цев сер. – 2-й пол. 19 в. (в т. ч. «дом ма­дам Бат­тер­фляй» – вил­ла Т. Гло­ве­ра, 1863), нео­го­тич. ка­то­лич. ц. Оура (1865), зда­ние ад­ми­ни­ст­ра­ции пре­фек­ту­ры На­га­са­ки (1951–53). В рай­оне пор­та так­же на­хо­дят­ся му­зей и Ме­мо­ри­ал 26 му­че­ни­ков и ц. Св. Фи­лип­па в ду­хе экс­прес­сио­низ­ма (1962, арх. Имаи Кэнд­зи; по­строе­ны в честь 100-ле­тия ка­но­ни­за­ции 26 хри­сти­ан­ских про­по­вед­ни­ков на ме­сте их каз­ни в 1597) на хол­ме Ни­сид­за­ка, па­ром­ный тер­ми­нал в рус­ле хай-те­ка (1995, арх. Та­ка­ма­цу Син), «Склад С» с об­ществ. про­стран­ст­вом на кры­ше в сти­ле де­кон­ст­рук­ти­виз­ма (1997, арх. М. Ро­тон­ди), Ху­дож. му­зей пре­фек­ту­ры На­га­са­ки в ду­хе нео­мо­дер­низ­ма (2005, арх. Ку­ма Кэн­го, ар­хит. бю­ро «Nihon Sekkei»).

Глав­ные н.-и. ин­сти­ту­ты дей­ст­ву­ют при уни­вер­си­те­тах Н., функ­цио­ни­ру­ет так­же Нац. н.-и. ин-т рыб­но­го хо­зяй­ст­ва Сэй­кай. В го­ро­де на­хо­дят­ся: На­га­сак­ский ун-т (соз­дан в 1949 на ос­но­ве объ­е­ди­не­ния ря­да кол­лед­жей, ста­рей­ший из ко­то­рых ве­дёт ис­то­рию с 1857) и не­го­су­дарств. ву­зы – Ин-т при­клад­ных на­ук (1942, ста­тус ун-та с 1965), Ун-т иностр. язы­ков (1945, совр. ста­тус с 2001), Жен­ский ун-т Кас­суй (1981, ве­дёт ис­то­рию с 1879), Ка­то­лич. ун-т Дзюн­син (1994). Во­ен.-мор. учеб­ный центр (1855). Сре­ди му­зе­ев: му­ни­ци­паль­ный (1941), ки­тай­ский ис­то­ри­ко-ху­до­же­ст­вен­ный (1983), ис­то­рии и куль­ту­ры (2005), нау­ки. Ме­мо­ри­аль­ный му­зей нем. вра­ча и ес­те­ст­во­ис­пы­та­те­ля Ф. Ф. фон Зи­боль­да (от­крыт в 1989), Лит. му­зей пи­са­те­ля Эн­до Сю­са­ку (2000). Суб­тро­пич. бо­та­нич. сад.

Н. – зна­чит. эко­но­мич. центр. Св. 3/4 ра­бо­таю­щих за­ня­то в сфе­ре ус­луг (кон. 2000-х гг.; гл. обр. фи­нан­со­вые, транс­порт­ные, ту­ри­стич. ус­лу­ги). В Н. рас­по­ло­же­ны го­лов­ные офи­сы ре­гио­наль­ных бан­ков The Eighteenth Bank (1877) и Bank of Na­gasaki (1912), стра­хо­вые и др. де­неж­но-кре­дит­ные уч­реж­де­ния. Гру­зо­обо­рот пор­та 3,1 млн. т (2008; пре­им. ка­бо­таж­ные пе­ре­воз­ки); функ­цио­ни­ру­ет тер­ми­нал для приё­ма кру­из­ных лай­не­ров. Близ аэ­ро­пор­та – авиа­ба­за Мор. сил са­мо­обо­ро­ны Япо­нии.

Ве­ду­щая от­расль пром-сти – ма­ши­но­строе­ние. За­во­ды (три – в Н., один – в со­сед­нем г. Иса­хая) ком­па­нии «Nagasaki Shipyard & Machinery Works» (в со­ста­ве «Mitsubishi Heavy Industries») про­из­во­дят раз­но­об­раз­ные су­да (кру­из­ные лай­не­ры, тан­керы, га­зо­во­зы и др.; так­же су­до­ре­монт), па­ро­вые кот­лы, тур­би­ны и др. обо­ру­до­ва­ние для те­п­ло­вых, гео­тер­маль­ных и вет­ро­вых элек­тро­стан­ций, сол­неч­ные ба­та­реи, оп­рес­нит. ус­та­нов­ки, во­ен. и кос­мич. тех­ни­ку (в т. ч. ис­кусств. спут­ни­ки). Пред­при­ятия элек­трон­ной, пи­ще­вой (в т. ч. ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей) пром-сти. Ры­бо­лов­ная ба­за. На зем­лях с.-х. на­зна­че­ния – мя­со- мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во.

Автор статьи: А. Г. Хро­пов (эко­но­ми­ка).

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