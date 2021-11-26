АССОЦИАЦИЯ ПОМОЩИ ТРОНУ (Тайсэй екусанкай)

Японская политическая организация правого толка, существовавшая в стране после официального роспуска политических партий в 1940.

Ее председателем являлся премьер-министр Японии. Верхушку организации составляли министры, высший командный состав вооруженных сил, а также высшая и средняя бюрократия. В актив ее отделений на местах входили мэры городов и старосты деревень. Все другие официально разрешенные общественно-политические организации функционировали под контролем А. п. т. Активисты самораспустившихся партий Сэйюкай и Минсэйто в 1942 также были включены в А. п. т. путем организации в ее составе Политической ассоциации помощи трону. Прекратила существование 13 июня 1945 на основании распоряжения правитель­ства , желавшего таким образом продемонстрировать начало либерализации политического режима.

Автор статьи: Селиванов И.В.

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