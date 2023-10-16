СПО | Всеобщая история

Распад Габсбургской монархии

Яси О.

После перевода настоящей работы на русский «Распад» является одним из самых значимых научных сочинений об Австро-Венгрии на русском языке. Несмотря на то, что автор определил жанр своего сочинения к научной публицистике (этим объясняется отсутствие большого аппарата ссылок), оно являет собой пример глубокого и основательного исследование по указанной в названии проблеме. Оскар Яси проанализировал следующие аспекты проблемы распада монархии Габсбургов: центростремительные силы (которые распаду противодействовали), центробежные силы, динамика центробежных сил, ирредента, системы образования в австрийской и венгерской частях монархии. Перед этим Яси дал обзор исторической обстановки, в которой была создана Австро-Венгрия. В своем сочинении Яси выделил следующие центростремительные силы: династия, армия, аристократия, римско-католическая церковь, бюрократия, капитализм (особый акцент на еврейской его составляющей), социализм (!), свободная торговля. При этом, центростремительные элементы на определенных этапах исторического процесса способствовали росту центробежных тенденций или служили их отражением. К центробежным силам автором были отнесены: система латифундий (которой Яси уделил огромное внимание), борьба императорской и венгерской корон как политических институтов и национальное пробуждение (ирредента рассмотрена автором отдельно). Связанные с латифундиями проблемы были столь серьезны, что автор назвал из «болезнью латифундий». Крупная земельная собственность венгерской аристократии служила главной причиной ее сепаратистских выступлений против Габсбургов.