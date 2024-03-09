Распад империй и образование новых национальных государств в Европе после Первой мировой войны Одним из важнейших следствий Первой мировой войны стал распад прежней системы международных отношений, крах могущественных империй, рождение на их осколках национальных государств в Восточной Европе. На чтение: 6 минут

Одним из важнейших следствий Первой мировой войны стал распад прежней системы международных отношений, крах могущественных империй, рождение на их осколках национальных государств в Восточной Европе. Почти все появившиеся тогда государства сгорели через два десятилетия в горниле новой мировой войны и возродились лишь по ее окончании, либо, в случае прибалтийский стран – на излёте существования Советского Союза.

Идея национальных государств

Рождение государства как управленческой системы современные историки относят к IV тысячелетию до н.э., когда на территории Месопотамии вокруг священных храмов возникли города Ниппур, Ур, Урук, Лагаш и друге, объединившие близлежащие сельские поселения. В конце XXIV века до н.э. аккадский правитель Саргон Древний, собрав под своей властью все междуречье Тигра и Евфрата, создал первую в мире империю. В античности существовали государства с демократической, тиранической, монархической, олигархической формами правления, однако все разнообразие государственных объединений – от племенных союзов до могучих империй – не включало в себя идею национального государства.

Идея подобного типа государств зарождалась в трудах мыслителей XVI–XVII вв. Никколо Макиавелли («Государь»), Жана Бодена («Шесть книг о государстве»), Гуго Гроция («О праве войны и мира»), Томаса Гоббса («Левиафан»), Джона Локка («Два трактата о правлении»), в которых впервые формулировались и рассматривались политические понятия нации, суверенитета, естественного права и общественного договора. Французские просветители XVIII столетия, прежде всего Шарль-Луи де Монтескье и Жан-Жак Руссо, развили и популяризировали эти учения. Начиная с Вестфальского мира 1648 года и, особенно, после Великой Французской революции 1789 года они получили широкое хождение в Европе.

Ключевые постулаты концепции национального государства состояли в признании того, что не династия или религия, а нация (политическая форма народа, этноса) есть главный актор государства. Именно для обеспечения национального суверенитета создаётся государство, в рамках которого нация осуществляет свою высшую волю, чтобы под ней ни подразумевалось – «свобода, равенство, братство», «стремление к счастью», «жизненное пространство» или что-либо ещё.

Рост европейского национализма в XIX веке

Учёные-социологи полагают, что рост национальных идей и национально-освободительного движения был обусловлен возникновением капиталистического уклада экономики и ростом влияния городского среднего класса. Буржуазные революции в Нидерландах, Англии, Америке, Франции способствовали консолидации общества на принципах единства нации и возвысили эти государства над другими.

Французская армия, в 1792–1815 гг. прошагавшая по всему континенту от Лиссабона до Москвы, несла с собой не только разрушения и смерть, но и новые идеи «свободы народов». И хотя «Священный союз» в 1815 году заявил о неотъемлемом праве государей и тщательно оберегал легитимность старого порядка, национальные движения обретали все большую силу и в немецких княжествах, и в итальянских государствах, и среди многочисленных народов империй Габсбургов и Османов.

Тайный союз карбонариев в Неаполитанском королевстве стал основой «Молодой Италии» и вдохновил движение Рисорджименто по объединению Апеннинского полуострова в единое государство в 1860-е гг. В Германии среди двух путей объединения – вокруг Австрии (великогерманский) и вокруг Пруссии (малогерманский) – победил последний, не в последнюю очередь благодаря большей моноэтничности Пруссии. В Австрийской империи немцы составляли едва 25%, а около половины населения имело славянское происхождение (чехи, поляки, русины и т.д.). Кроме того, сильные позиции занимали добившиеся значительной автономности венгры (чуть менее 20%). Публицисты конца XIX века сравнивали Габсбургскую монархию с лоскутным одеялом, где каждая часть начинала осознавать свою особенность. Подъем национального самосознания в Чехии (Богемии) связан с деятельностью «будителей» Франтишека Палацкого, Павела-Йозефа Шафарика, Вацлава Ганки и др., вернувших из немецкого забвения чешскую культуру и историю. Схожие культурные очаги возникли на территориях, населённых словенцами, хорватами, румынами и т.д. Кроме того, шло формирование политических наций на освобождённых от турок балканских землях. Появились независимые Греция, Болгария, Румыния, Сербия. К началу XX века запрос на национальные государства в Восточной Европе был как никогда высок.

Первая мировая война и крах мировых империй

Катализатором полного переформатирования политического пространства Восточной Европы выступила Первая мировая война. Кровавое столкновение Центральных держав с Антантой на фландрских полях, мазурских озёрах, карпатских перевалах с применением невиданных прежде средств уничтожения вроде танков, самолётов, огнемётов и отравляющих газов подвело черту под «прекрасной эпохой» XIX столетия.

Массовая мобилизация сделала войну делом не правителей, а народов. Националистический угар захлестнул даже убеждённых антиимпериалистов. Так, все партии II Интернационала, кроме РСДРП(б) и Итальянской социалистической партии, выступили «за войну до победного конца» на стороне своих отечеств. Горячий патриотизм нередко перерастал в откровенный шовинизм и погромы. Когда энтузиазм первых месяцев улетучился, перед глазами миллионов предстала ужасающая картина бесконечной бойни. Символом этого кошмара стала Верденская мясорубка 1916 года.

Угнетённые народы увидели в столкновении империй свой шанс. Всю пасхальную неделю 1916 года ирландские повстанцы сражались на улицах Дублина за свободу своего острова. В бесконечных траншеях солдаты «негосударственных» этносов Австро-Венгрии и России все больше проникались идеями национализма, до войны имевшими хождение преимущественно среди образованного городского класса. Противоборствующие державы одновременно подавляли любые его проявления на своей стороне и всячески поощряли сепаратистские настроения в стане врага. После краха Российской, Австро-Венгерской, Германской и Оттоманской империй в 1917–1918 гг. эти настроения вырвались наружу.

Версальская система

Национальный вопрос стал одним из ключевых на мирных послевоенных конференциях. Американский президент Вудро Вильсон – главный либеральный апологет права народов на самоопределение и вдохновитель создания Лиги Наций – ратовал в своих знаменитых «четырнадцати пунктах» от января 1918 года за появление на карте Европы национальных государств вместо многонациональных империй. Показательно, что тогда же В.И. Ленин, человек совсем других убеждений, провозглашал схожие принципы относительно народов Российской империи. Вообще, национальный вопрос трактовался тогда чрезвычайно широко: и с монархических, и с социалистических, и с радикальных, и с умеренных позиций.

На Парижской мирной конференции 1919–1920 гг., помимо наказания Германии (репарации, демилитаризация, территориальные потери), важное место уделялось созданию государств в Восточной Европе – Финляндии, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Чехословакии, Венгрии, Югославии. Ключевым, как всегда, стал вопрос границ. Принадлежность спорных территорий предлагалось определять с помощью плебисцитов местного населения и переговоров заинтересованных правительств. Установленные границы закреплялись в Версальском, Сен-Жерменском, Нёйиском, Трианонском, Севрском и Бухарестском мирных договорах, подписанных в 1919–1920 гг. Однако, несмотря на громкие декларации о самоопределении, по политическим, экономическим и конъектурным причинам 25–35% населения в новых и обновлённых государствах (Чехословакии, Польше, Румынии) принадлежало к национальным меньшинствам, что неизбежно создавало источники кризисов и конфликтов в ближайшем будущем.

Кроме того, восточноевропейские государства рассматривались Западными державами – прежде всего, Францией – как «санитарный кордон» против Советской России. Получивший название «Малой Антанты» оборонительный союз Югославии, Румынии и Чехословакии находился в особо тесных отношениях с Парижем.

Польша

С середины XVI по середину XVII вв. Речь Посполитая претендовала на великодержавный статус, но тяжелейшие войны с московским царством, украинскими казаками и шведским королевством привели в конце XVIII века к резкому ослаблению и в итоге к разделу государства между соседями. Польские патриоты мечтали о возвращении независимости, поднимали отчаянные восстания, но только события Первой мировой войны дали возможность для возрождения. Сразу после капитуляции Германской империи в ноябре 1918 года вооружённые отряды поляков взяли под контроль Варшаву и другие крупные города. Во главе освободительного движения встал Юзеф Пилсудский, освобождённый из немецкой тюрьмы. По возможности восставшие стали занимать все территории, населённые поляками.

На мирной конференции в Версале польская делегация настаивала на границах в пределах второго раздела Польши от 1793 года на востоке и максимальных территориях на севере и западе (Верхняя Силезия, Великая Польша, Поморье, Мазурия и др.), что вызвало резкие протесты Германии. В итоге поляки получили великопольскую провинцию, часть верхнесилезских земель, где проживали преимущественно польскоговорящие, поморские территории без портового Данцига (Гданьска). Данциг, населённый немцами на 95%, получил статус вольного города с правом вести международные дела через Польшу. Противоречивое положение Данцига стало миной замедленного действия, сработавшей в 1939 году.

Восточная граница Польши чертилась на полях войны с Советской Россией. Вторая Речь Посполитая претендовала на все земли, входящие в состав Первой к 1772 году. Большевики противопоставили историческому национальный принцип: украинские и белорусские земли должны получить право на самоопределение. Западные державы считали, что польская граница должна пролегать по этнической границе расселения поляков («линия Керзона»). В результате советско-польской войны 1920 года, сложившейся благоприятно для Польши, и Рижского мира 1921 года рубежи польской державы пролегли значительно восточнее линии Керзона. Западная Белоруссия и Западная Украина на два десятилетия вошли в состав Польского государства.

Венгрия

16 ноября 1918 года Государственное собрание в Будапеште провозгласило Венгерское королевство республикой во главе с президентом графом Михаем Каройи. Настроенный пацифистски Каройи молниеносно утратил контроль над страной. Он предписал распустить венгерскую армию за исключением нескольких дивизий, и территории, где проживали хорваты, сербы, словаки, русины, румыны – словом, половина населения страны – потянулись в Югославию, Чехословакию, Румынию. Войска соседних стран вошли на территорию Венгерской республики и стали проводить свои демаркационные линии. Уже в феврале 1919 года Каройи утратил всякую поддержку общества.

Власть перешла к коммунистам во главе с Белой Куном. Венгерские коммунисты организовали Красную армию и в конце апреля 1919 года начали боевые действия против Чехословакии и Румынии. Северный поход закончился разгромом чешских частей, занятием Кошице, выходом к Карпатам и провозглашением 16 июня 1919 года Словацкой советской республики. Однако ультиматум французского премьер-министра Жоржа Клемансо привёл к расколу в Революционном совете и отводу Красной армии на указанные в ультиматуме рубежи.

Неудачное генеральное наступление, предпринятое 30 июля 1919 года против румын, привело к развалу фронта, и к 3 августа венгерская Красная армия перестала существовать. 4 августа румынские войска вошли в Будапешт, и советская республика пала, просуществовав 133 дня. В Венгрии установилась диктатура адмирала Миклоша Хорти. Приняв растерзанную страну и находясь под колоссальным давлением (политическим, экономическим, социальным), 15 ноября 1920 года Хорти ратифицировал Трианонский договор. По нему Трансильвания и восточная часть Баната отошли к Румынии, Хорватия и западная часть Баната – к Югославии, Словакия и Карпатская Русь – к Чехословакии, Бургенланд – к Австрии.

Югославия

Идеология югославизма сформировалась во время борьбы балканских народов против Османской империи в XIX веке. Сербские и хорватские мыслители Илия Гарашанин, Теодор Павлович, Анте Старчевич, Йосип-Юрай Штросмайер, Франьо Рачки соглашались, что южным славянам необходимо сильное суверенное государство, освобождение югославянских земель от австрийского и турецкого гнёта, но резко расходились в вопросе центра объединения – вокруг Сербии или вокруг Хорватии.

Первая мировая война катализировала политические процессы. Югославянский комитет, объединявший ведущих политиков Сербии, Хорватии и Словении, объявил в 1917 году своей целью создание единого государства. После краха Центральных держав поздней осенью 1918 года эти декларации стали реальностью.

Создание Королевства СХС (сербов, хорватов и словенцев) во главе с сербским принцем-регентом Александром Карагеоргиевичем шло с большим скрипом. В разных частях новообразования действовали прежние правовые нормы и фискальные системы, наряду с центральным правительством функционировали областные – в Хорватии, Словении, Далмации, Боснии и т.д. Противостояние политических группировок в парламенте грозило параличом государственной власти.

Оппозиционные партии, особенно в Хорватии, часто занимали радикальную позицию относительно Белграда. Концепция единой югославской нации трещала по швам. В 1929 году Александр Карагеоргиевич распустил парламент и установил абсолютную власть, а в октябре 1934 года короля-диктатора убил связанный с усташами македонский националист. Так как наследник престола принц Пётр был мал, государство возглавил регентский совет, правивший до той самой весны 1941 года, когда Югославское королевство погибло под гусеницами немецких танков.

Финляндия

Как и по всей Европе, в XIX веке в Финляндии распространились идеи национализма и теория естественных границ. Наиболее радикальные сторонники «Великой Финляндии» выдвинули лозунг «от Двины до Двины», полагая финскими территории от Северной Двины в России до Западной Двины в Латвии. После провозглашения 6 декабря 1917 года финским сенатом независимости Великого княжества Финляндского в стране сложилась непростая ситуация выбора направления развития страны. Финские коммунисты, надеясь на помощь Советской России, 27 января 1918 года подняли красный флаг в Хельсинки. На следующий день столица перешла в руки восставших. Вскоре их власть распространилась на крупнейшие города – Выборг, Або, Тампере, Лахти и другие.

Финское правительство перебралась в Ваасу и назначило командующим армией генерала Карла-Густава Маннергейма. Он энергично взялся за дело и в конце марта разгромил лучшие части красных финнов в битве за Тампере. Через несколько дней, пользуясь преимуществами Брестского мира, в Финляндии высадился немецкий корпус генерала Рюдигера фон дер Гольца, который спустя несколько дней занял Хельсинки. К началу мая все было решено. Почти сразу Финляндия объявила войну Советской России, которая продолжалась до октября 1920 года. По ее итогу к Финляндии отошли Западная Карелия до реки Сестры, Печенгская область, части полуостровов Рыбачий и Средний.

С августа 1918 по июль 1919 гг. Финляндия являлась конституционной монархией. Королём избрали зятя германского императора Вильгельма II Фридриха-Карла Гессен-Кассельского. Однако резкая смена политического ландшафта после немецкого поражения в войне в декабре того же года привела к отречению свежеиспечённого монарха. Новый состав парламента выступил за отмену монархии и создание Финляндской республики.

Балтийские государства

Эстония, Литва и Латвия, как и Финляндия, до революции 1917 года входили в состав России. Бурные события 1917 года активизировали политический процесс в Прибалтийском крае. Идеи независимости быстро проникли в широкие массы. Германская оккупация несколько приглушила национальные движения, однако сразу после ухода немцев власть тут же перешла в руки сторонников государственного суверенитета. В 1919 году эстонские сторонники независимости отбили попытки как Красной армии, так и Ландесвера (боевых частей остзейских немцев) подчинить республику своей власти. В 1920 году между Эстонией и РСФСР был подписан мирный договор.

В Латвии действовали одновременно приверженцы независимости, немецкого меньшинства и советской власти. Красные латышские стрелки заняли Ригу 4 января 1919 года и провозгласили Латвийскую ССР. Демократическое правительство в полном отчаянии бежало в Либаву. Положение спас все тот же генерал Рюдигер фон дер Гольц – тот самый, что остановил «красную угрозу» в Финляндии. Он выбил советские части из Риги, а заодно сместил латвийского премьер-министра Карлиса Улманиса. Давление и угрозы французов заставили амбициозного немецкого военачальника покинуть Латвию. В январе 1920 года латвийские войска с помощью поляков очистили всю территорию республики, и в августе того же года Латвия подписала мирный договор с РСФСР.

Не менее сложной и запутанной была история образования Литовской республики. Страна находилась под немецкой оккупацией с 1915 года. Как и в Финляндии, немцы учредили в Литве королевство с немецким принцем, но эта конструкция, как и все остальные немецкие планы, рухнула в ноябре 1918 года. 16 декабря 1918 года большевики провозгласили в Вильне Литовскую советскую республику, которая в феврале 1919 года объединилась с Белорусской республикой. По прошествии нескольких месяцев польские части атаковали и ее, и сторонников независимой Литвы. В итоге литовская столица Вильна (Вильнюс) до осени 1939 года находилась под польским контролем.

Чехословакия

Борьба за политическую независимость Чехии обрела реальные черты к концу Первой мировой. Национальный комитет, возглавляемый Карелом Крамаржем, с июля 1918 года готовился к захвату власти: выбирал форму правления, согласовывал состав правительства, разрабатывал конституцию, налаживал дипломатические связи с западными державами. Когда Австро-венгерская республика рухнула, всё было готово к объявлению независимости. Переворот прошёл почти бескровно.

Главную роль в становлении Чехословацкой республики сыграл Томаш Масарик – выдающийся мыслитель и вдохновитель национального движения. Границы нового государства формировались на основе Сен-Жерменского и Трианонского договоров и включали пять провинций – Богемию, Моравию, Чешскую Силезию, Словакию и Подкарпатскую Русь. На деле вышло, что стремление к национальному государству обернулось «Австро-Венгрией в миниатюре». Около 65% его населения составляли «чехословаки» (умозрительный конструкт наподобие «югославов»), почти 24% – немцы, которые не хотели быть чехословаками, ещё около 9% были венграми и русинами. Конечно, при спокойной внешнеполитической обстановке и корректировке государственной национальной программы мирное сосуществование в одном государстве было возможно, но, как показала история, национальный вопрос может стать источником не только рождения, но и падения государств.