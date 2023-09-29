Нарóдно-республикáнская пáртия

Нарóдно-республикáнская пáртия (НРП; тур . Cumhuriyet Halk Partisi) — старейшая политическая организация республиканской Турции социал-­демократической направленности, основанная Кемалем ( Ататюрком ) в сентябре 1923 (до ноября 1924 — Народная партия) на базе Общества защиты прав Анатолии и Румелии. Основу программы НРП составили «девять принципов» ( тур . Dokuz Umde) Кемаля (суверенитет принадлежит нации, Национальное собрание — единственная законная власть, нет возврата к султанату, необходимость реформ и др.). В 1927–1931 были разработаны «шесть стрел» (Altı Ok): республиканизм, национализм, народность, лаицизм, этатизм, революционность (с 1938 закреплены в конституции Турции). С тех пор «шесть стрел» сохраняются на эмблеме и в программе НРП, хотя их трактовки с 1940‑х регулярно смягчались.

НРП создавалась как вертикально интегрированная организация со строгой системой подчинения партийных ячеек всех уровней (от деревни до городского округа) центральному комитету. В 1923–1938 НРП возглавлял Ататюрк, посмертно провозглашенный «вечным председателем». В 1938–1972 бессменным лидером НРП был И. Инёню , в 1939–1945 — также «национальный вождь». До перехода к многопартийности в 1946 НРП — единственная парламентская партия в Турции. Альтернативой оппозиции в 1939–1946 была «группа независимых» депутатов, которым разрешалось критиковать власть.

На первых конкурентных выборах 1950 НРП утратила лидерство (39,6 %), проиграв созданной экс-членами НРП Дж. Баяром и А. Мендересом Демократической партии (55,2 %). После переворота 1960 НРП вернулась во власть, а Инёню возглавил коалиционные кабинеты 1961–1965, но НРП больше никогда не имела большинства, достаточного для формирования однопартийного правительства.

В 1960‑е в НРП влияние обрело лево-демократическое крыло во главе с Б. Эджевитом , автором программы «левее центра» и лидером НРП с 1972. При нем идейно-­политическая платформа НРП стала сочетать приверженность национализму с демократическим социализмом. Во главе коалиционного правительства Эджевит осуществил военное вторжение на Кипр (1974).

После переворота 1980 НРП вместе с другими партиями распустили, а бывшим партийным функционерам на 10 лет запретили заниматься политикой. В 1985 появились две партии-­наследницы НРП: сын Инёню Эрдал основал Социал-­демократическую народную партию, а жена Эджевита Рахшан — Демократическую левую партию. В 1992 Д. Байкал воссоздал НРП как партию центристской направленности. В 1990‑е НРП участвовала в коалиционных правительствах, а после прихода к власти Партии справедливости и развития Р. Т. Эрдогана в 2002 стала единственной парламентской кемалистской партией.

В 2010 новый лидер К. Кылычдароглу вернул НРП в лоно левоцентристской политики и провозгласил ее «современной социал-­демократической партией, хранящей верность фундаментальным принципам и ценностям Турецкой Республики», однако НРП так и не преодолела потолок в 22–26 % на выборах 2010‑х.

В 2018 НРП сформировала предвыборный Альянс Нации (Millet İttifakı) со всеми значимыми оппозиционными силами — от националистов (Хорошая партия) до исламистов (Партия счастья). На президентских выборах 2018 это не помогло кандидату НРП М. Индже (30,6 %) побороть Эрдогана (52,6 %), но обеспечило кандидатам НРП победу на местных выборах 2019 в самых крупных муниципалитетах, включая Анкару и Стамбул.

Лит. : Киреев Н. Г. История Турции — XX век. М., 2007; Zürcher E. J. Turkey: A Modern History. London, 2017. П. В. Шлыков.