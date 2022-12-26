МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ИСТОРИ­ЧЕСКИХ НАУК

Международный комитет истори­ческих наук (МКИН, англ. The International Committee of Historical Sciences, ICHS, фр. le Comité international des sciences historiques, CISH) — всемирная международная научная неправительственная организация, учрежденная в Женеве 15 мая 1926. Деятельность МКИН связана с установлением и поддержкой научных контактов внутри исторического сообщества, а также организацией Международных конгрессов историков. МКИН защищает свободу мысли и выражения мнений в области исторических исследований и преподавания. 1-й конгресс историков состоялся в Гааге в 1898 и был связан с историей дипломатии, а на 5-м конгрессе в Брюсселе в 1923 появилась идея создания постоянной организации, объединяющей ученых-историков всего мира и способствующей их взаимодействию. В момент создания, в 1926 был принят устав МКИН, в который неоднократно вносились дополнения. Изначально МКИН включал представителей из 19 стран Европы и Сев. Америки. После кризиса, связанного с периодом Второй мировой войны, на Международном конгрессе в Париже в 1950 МКИН был реорганизован, и затем его структура значительно расширилась. В МКИН входят историки из 53 стран мира, среди них как европейские ученые, так и исследователи из стран Азии, Африки, Сев. и Южн. Америки. МКИН состоит из национальных комитетов историков, международных аффилированных организаций (32) и внутренних международных комиссий (9). Генеральная ассамблея МКИН собирается раз в три года и состоит из представителей национальных комитетов и аффилированных организаций. Генеральная ассамблея избирает Бюро МКИН, которое собирается ежегодно. Международные конгрессы историков проходят раз в пять лет. МКИН организует их совместно с Национальным комитетом историков принимающей страны. Каждый национальный комитет или аффилированная организация платит ежегодные взносы, определенные Генеральной ассамблеей, сумма взносов одинакова для всех национальных комитетов. МКИН издает «Бюллетень Международного комитета исторических наук» и «Международный ежегодник по библио­графии». В 2015 МКИН учредил Международную премию по истории; право предлагать кандидатов предоставлено национальным комитетам историков и организациям, входящим в МКИН. Член МКИН в России — Национальный комитет российских историков.

Лит. : Erdmann K. D. Toward Global Community of Historians. The International Congresses and the International Committee of historical sciences 1898—2000. Oxford, 2005. Е. О. Гранцева.