КОРОЛЕВСТВО СЕРБОВ, ХОРВАТОВ И СЛОВЕНЦЕВ

КОРОЛЕВСТВО СЕРБОВ, ХОРВАТОВ И СЛОВЕН - государство, образованное 1 декабря 1918 года в результате объединения королевств Сербии и Черногории.

Так­же час­ти южно-славянских зе­мель (Хор­ва­тия, Сла­во­ния, Дал­ма­ция, Сло­ве­ния, Бос­ния, Гер­це­го­ви­на, Вое­во­ди­на), вхо­див­ших ра­нее в со­став Ав­ст­ро-Венг­рии.

КСХС яв­ля­лось кон­сти­туционная мо­нар­хи­ей , воз­глав­ля­лось сербской ди­на­сти­ей Ка­ра­ге­ор­гие­ви­чей.

3 октября 1929 года КСХС пе­ре­име­но­ва­но в Ко­ро­лев­ст­во Юго­сла­вия, административно-территориальное де­ле­ние стра­ны пол­но­стью из­ме­не­но.

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